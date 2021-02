U NOVOM SADU VAKCINISANO 36.705 LJUDI! Gradonačelnik Miloš Vučević: Do marta delimična imunizacija građana (KURIR TELEVIZIJA)

Gost emisije "Usijanje dana" u na Kurir televiziji je gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS Miloš Vučević.

On je govorio o svim gorućim temema koje se ovih dana pokreću u Srbiji, a jedno od njih odnosilo se i na vakcinaciju građana.

- Vakcinacija je pokazala ozbiljan pristup države, verujem da će država na meni neverovatan način da nastavi nabavku vakcina. Zadovoljan sam kako ide, očekujemo i dalje to da se nastavi. Do danas je vakcinisamo 36.705 građana, i dalje imamo u ponudi sve tri vakcine.

Naši epidemiolozi su procenili da za grad veličine Novog Sada treba oko 100.000 vakcinisanih građana, plus oni koji su već preležali koronu, relaksiralo bi epidemiju. Naravno, ne potpuno, ne bismo mogli da kažemo da je sve završeno, ali da postoji jedna stabilizacija epidemiološke situacije. Ja se nadam da bismo do kraja marta mogli da dođemo do te neke željene brojke - navodi Miloš Vučević.

OVDE MOŽETE GLEDATI KURIR TV UŽIVO

Kurir