KOVID U RASINSKOM OKRUGU: Još 97 novozaraženih, raste i broj pregleda u kovid ambulanti

Prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje iz Kruševca, još 97 novoobolelih osoba je evidentirano i to: najviše u Kruševcu - 54, zatim u Aleksandrovcu 17, u Trsteniku 14, u Varvarinu sedam, Ćićevcu četiri i u Brusu jedan.

Od početka epidemije korona virus je registrovan kod 12.259 lica lica u Rasinskom okrugu i to: u Kruševcu – 6.396, u Trsteniku – 2.151,u Aleksandrovcu - 2.086, u Varvarinu - 669, u Ćićevcu - 531, u Brusu - 523. Uzorkovano je još 195 lica, a do sada je izlečeno 10.502 lica u celom Okrugu.

Na Infektivnom odeljenju kruševačke Opšte bolnice u Kruševcu smešteno je na lečenju 79 bolesnika sa lakšom kliničkom slikom, što je u odnosu na prethodni dan dva manje,

Zabeležen je i blagi rast broja prvih pregleda u Kovid ambulanti “14. oktobar”, stotinak dnevno, što kod nadležnih zdravstvenih ustanova izaziva zabrinutost. Tokom prošle nedelje obavljano je od 220 do 300 pregleda dnevno, od kojih je 30 do 40 odsto prvih pregleda. Na osnovu brzog antigenskog ili PCR testa otkrivano je 30 do 40 kovid bolesnika dnevno.

Kovid ambulanta je radi po novom režimu, od sedam do 17 sati, svakog radnog dana i vikendom, a u njoj radi desetoro lekara i 16 medicinskih sestara.

Ukupno je do sada u Rasinskom okrugu vakcinisano 18.088 građana, najviše u Kruševcu 10.559, što spade u red najboljih rezultata u Srbiji u odnosu na broj stanovnika.

Kurir.rs/ Ž. M.

Kurir