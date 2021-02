VUČEVIĆ: Zgrada Radničkog univerziteta neće više podsećati na teška vremena, već će biti simbol novog doba

Ugovor o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Grada Novog Sada – Radničkog univerziteta, potpisali su danas gradonačelnik Miloš Vučević i direktor „Vega IT Sourcing“ Vladan Ostojić. Tom prilikom gradonačelnik je rekao da je ponosan što je posle više od dve decenije pokrenuto rešavanje pitanja zgrade Radničkog univerziteta, naslednika nekadašnjeg Narodnog univerziteta.

- Zgrada Radničkog univerziteta neće više podsećati na teška i ružna vremena, već će biti simbol novog doba i četvrte industrijske revolucije. U arhitektonskom i obrazovnom smislu ona je uvek bila od posebne važnosti za Novi Sad. Nije bilo jednostavno doći do vlasništva nad objektom, ali smo uspeli u tome zahvaljujući podršci sa republičkog nivoa. Imali smo sreću da je novosadska, a svetska, firma bila spremna na ovakav poslovni poduhvat i to u veoma izazovnim vremenima. Njihova ostvarenja u poslednjih 13 godina su dokaz da dobro odmeravaju svaki potez. Ponosni smo što novosadska kompanija sarađuje sa najvećim svetskim imenima, i ovo je prilika da malo više pričamo o svetlim primerima koji nisu dovoljno zastupljeni u medijima, a ostvaruju sjajne rezultate. Uvek su na marginama, o dobrim ljudima i temama malo se priča, više se govori o stvarima koje nisu pohvalne. Siguran sam da će uraditi najbolji projekat za zgradu Radničkog, i da će taj objekat zasijati novim sjajem. Kao Grad ćemo parterno urediti okolinu, a drago nam je što će ''Vega IT Sourcing'' zadržati prostor u ''Aleksandrovoj'' zgradi. Želimo im da pronađu svoje mesto i u naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu – istakao je Miloš Vučević. On je rekao da je objekat plaćen pet miliona i 265 hiljada evra i da će Grad taj novac uložiti u poboljšanje kvaliteta života Novosađana u raznim aspektima kao što su obrazovni, komunalni kapaciteti, socijalna zaštita, kultura i sport.

- Ovo je velika odgovornost za nas, ne samo zbog veličine investicije, već i zbog značaja koji zgrada ima u Novom Sadu. Veoma smo uzbuđeni i u sledeće dve godine potrudićemo se da joj damo novo ruho. Na turističkim mapama Novog Sada, objekat Radničkog univerziteta ima posebno mesto, a cilj nam je da napravimo nešto jako lepo i za našu komapniju i za grad – naglasio je direktor „Vega IT Sourcing“ Vladan Ostojić.

Grad Novi Sad

Kurir