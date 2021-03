VUČEVIĆ: Mora se utvrditi da li su pojedinci iz MUP bili povezani s klanom Belivuka, ali i s praćenjem Vučića i njegove porodice

Potpredsednik SNS i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je da je posle sinoćneg obraćanja predsednika Aleksandra Vučića, kao i ministra policije Aleksandra Vulina upućeno više važnih poruka.

On je gostujući u jutarnjem program TV Prva rekao da je bio zatečen onim snimcima koji su prikazani, jer je svirepost očigledno bez granica I reč je o ljudima koji nisu prezali ni od čega.

- To je moj prvi utisak. Naravno, ono što smo negde I osećali da se dešava, samo smo dobili od ministra Vulina i verifikaciju da je policija kompletno završila svoj posao kada je reč o prisluškivanju predsednika I njegove porodice. Preko 1750 razgovora je ono o čemu sam više puta govorio, a oono što me zaista uplašilo I zastrašivalo je da je neko iz sistema bezbednosti u stanju da se time bavi. Pre svega ovde se misli na pojedince iz MUP I jako je važno da se dobiju odgovori na ta pitanja i sudski epilog. Lično me ne interuje ko je pritisnuo dugme da se prisluškivanje omogući, već pitanje ko je dao nalog i ko je dobio te razgovore, na kraju šta je njima račeno i koji je bio cilj. Ono što se mora utvrditi je da li su oni ljudi iz državnog aparata koji su davali podršku klanu Belivuk bili umešani i u prisluškivanje predsednika I njegove porodice – naglasio je Vučević ističući da na ta pitanja moramo imati odgovor ako želimo da kao društvo idemo dalje. Vučević ističe da može da ima samo politički sud o celoj situaciji i da je ponovio da ima konture ko je iz sveta politike to mogao da radi.

- Nemam dokaze jer to treba da ima tužilaštvo, ali neka dedukcija me vodi ka nekim imenima koji su visoko pozicionirani i izvršnoj stranci ali i mojoj stranci. Smatram da je država juče htela da pokaže jedan mali deo šta je kroz istragu utvrđeno. Nikom nije bila namera ni da uznemirava javnost već da se pokaže da je država odradila ozbiljan posao da bi se došlo na taj nivo dokaznih sredstava. Što se tiče prisluškivanja da je policija zatvorila taj predmet i da je sada na tužilaštvu da odradi svoj deo posla. Osnovni cilj praćenja predsednika je da se diskredituje, da se prate njihovi kontakti da mu se pre svega kompromituje porodica pa zatim i on. I da to bude neki ucenjivački potencijal u nekom narednom periodu. Ali nesporno da je bezbednost predsednika bila ugrožena i da cela aktivnost klana Belivuk, ekspoziture crnogorsnog klana podsećalo na perid pre ubista Zorana Đinđića i zemunskog klana. Odsnono kako se država približavala obračunu tako su oni bili sve nervozniji.

O donacijama vakcina regionu

Na pitanje o odluci Srbije da donira vakcine regionu i da vakcinalnom diplomatijom stvara meku moć, Vučević ističe da je to pre svega gest prijateljstva i pomoći u teškoj situaciji. Pitanje je samo kako će ga sad ko tumačiti. Ponosan sam na našu državu što je za naše građane obezbedila ovoliku količninu vakcina i što smo odlično organizovani. Što se tiče podrške regionu, mislim da je to jedan ozbiljan i dobar pristup da Srbija pokazuje da je parner, komšija, prijatelj, ali i da smo braća. Ne znam ko je Makedoncima, Crnogorcima pa i Bošnjacima bližni od nas koji živimo vekovima jedni sa drugima – uverava Vučević.

Gead Novi Sad

Kurir