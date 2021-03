NA GOLIJI I METAR SNEGA: Padavine ne prestaju već 48 sati ZAVEJAN I DRŽAVNI PUT (FOTO)

Sneg koji sa kratkotrajnim prekidima na teritoriji opštine Nova Varoš pada duže od 48 sati, ali i jak vetar, zadaju velike probleme meštanima planinskih sela.

Najkritičnija situacija je u Mesnim zajednicama Božetići, Akmačići i Jasenovačko Trudovo gde su zavejani lokalni putni pravci.

- Formirani su ogromni smetovi i to pravi najveće probleme putarima. Na teren je upućena sva raspoloživa laka mehanizacija, a sutra će biti poslate i teške mašine kako bi bio očišćen put do svih kuća. Nadamo se da će, ukoliko ne dođe do novih intenzivnih padavina, svi pravci biti prohodni u naredna 24 sata - izjavio je predsednik opštine Nova Varoš Radosav Vasiljević.

Putevi prvog i drugog prioriteta na teritoriji opštine Nova Varoš su očišćeni, na gradskom području visina belog pokrivača dostiže do 20 centimetara, a snežne padavine nisu prouzrokovale veće probleme.

Intenzivne padavine ponovo nisu zaobišle ni planinu Goliju, sneg je napadao skoro metar, a državni put Golijska reka - Odvraćenica je neprohodan za saobraćaj.

- Ekipe su na terenu, konstantno se radi na pročišćavanju puta, ali situaciju otežavaju jako loši vremenski uslovi, vetar i smanjena vidljivost. Ovo je jedina deonica koja je na teritoriji ivanjičke opštine neprohodna, mahom je to pravac koji u većini slučajeva najviše koriste turisti, zato apelujemo na sve da na put ka Odvraćencu ne kreću bez preke potrebe i neophodne zimske opreme - rekao je Vitomir Arsović iz JP "Putevi Ivanjica".

