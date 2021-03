VUČEVIĆ: 150.000 revakcinisanih Novosađana je cilj kome težimo!

Grad Novi Sad se već godinu dana odgovorno i istrajno bori za zdravlje i živote Novosađana. Sve svoje resurse neštedljivo troši kako bi svojim građanima omogućio najbolju zdravstvenu zaštitu. Masovnom imunizacijom do sada je skoro 50.000 građana revakcinisano, ali Novi Sad teži mnogo većim brojkama, kako bi se život što pre vratio u normalu.

U intervjuu sa gradonačelnikom Novog Sada Milošem Vučevićem, prčali smo o zdravstvu, kapitalnim investicijama, infrastrukturnim projektima, preduzetništvu, kulturi, zaštiti životne sredine. U prvom delu intervjua gradonačelnik govori o zdravstvenoj situaciji Novog Sada, iznosi tačan broj revakcinisanih građana i apeluje građanima da se i dalje odgovorno ponašaju i iskoriste priliku da se vakcinišu.

foto: Grad Novi Sad

“Teško je oceniti ko se bolje ili lošije snalazi u borbi protiv Covida. Ako bi gledali brojeve onda kad imate neki izgubljeni ljudski život, ne možete da kažete da je sve super i da je idealno. Nažalost ima ljudi koji su izgubili bitku i preminuli, poznati i manje poznati. Videli ste da korona ne bira i ne impresionira je šta ste radili pre toga i u kakvoj ste fizičkoj kondiciji ili kojom se profesijom bavite. To uopšte ne utiče, nažalost na nekada negativne ishode” - izjavio je Vučević.

“Grad je izdržao sve ove udare, kad kažem Grad mislim na građane, na privredu, nije lako ostavlja posledice, svakako ostavlja posledice. Nadam se da ćemo pre polovine ove godine stabilizovati situaciju, teško je da ne osetimo ozbiljnije posledice ako se nastavi tokom cele 2021. godine” - naglasio je gradonačelnik Novog Sada.

foto: Grad Novi Sad

Prema najnovijim podacima koje je u razgovoru izneo gradonačelnik, u Novom Sadu je do sada revakcinisano preko 45.000 ljudi, s tim da još 35.000 ljudi čeka drugu dozu vakcine.

“Bolji odgovor od vakcinacije, odnosno sticanje imuniteta putem masovne vakcinacije, ja nisam čuo, nisam lekar, nisam epidemiolog i imunolog, ali racionalno sagledavajući koje su opcije, ne vidim bolju opciju. Mislim da smo u ovom trenutku uspeli koliko toliko da smirimo tu krivu, da probamo da je izravnimo, govorim o aktuelnom periodu, videćemo i naravno rezultate mera koje su teške mere, teške za privredu, ali bile nužne da država donese”.

Kako Vučević otkriva Grad je obezbedio dovoljne doze vakcina za sve zainteresovane građane i želi što pre da dođe do većeg broja imunizovanih ljudi.

foto: Grad Novi Sad

“Cilj nam je da dođemo do 140, 150.000 ljudi što pre, sa revakcinama. To je znači 300.000 doza da podelimo. Za sada to ide, mogu da kažem, dosta dobro, vrlo smo zadovoljni.”

S obzirom na udaljenost određenih prigradskih mesta, odziv tih meštana za vakcinaciju je znatno manji. Iz tog razloga od nedavno je Novi Sad omogućio i vakcinaciju po manjim prigradskim naseljima, kako bi svaki građanin mogao lako doći do svoje doze vakcine.

“Odličan je odziv sad kad smo krenuli od pre neki dan u prigradskim naseljima. Očigledno, to je ono što sam ja insistirao kod Doma zdravlja da izađu, da ne budu samo u hali Novosadskog sajma. Tu nam je bio bolji odziv gradskih sredina, urbanih sredina, ali nije isto čoveku da li je, posebno starijim ljudima, da dođu iz Stepanovićeva ili Kovilja ili Ledinaca, ili Begeča. I nama koji živimo ne znam na Limanu, na Bulevaru, na Detelinari, na Novom naselju. Zato smo krenuli od Kaća, Budisave, Ledinci, idemo ka Veterniku, idemo ka Futogu, ka Begeču, obići ćemo sve, verovatno ćemo praviti i dva turnusa po prigradskim mestima”- istakao je Vučević.

“Još jednom koristim priliku da pozovem sve građane u našoj državi, bez obzira gde žive da se vakcinišu. Dodatni apel pre svega na starije sugrađane, na naše penzionere, na naše bake i deke, na naše roditelje, da se vakcinišu, oni su najugroženiji”.

1 / 9 Foto: Grad Novi Sad

