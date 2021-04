GRAĐANI SEVERNE MAKEDONIJE IMUNIZUJU SE U VRANJU: Vakcinisali se Fajzerom protiv korona virusa

Imunizacija građana Severne Makedonije organizovana je u Sportskoj hali u Vranju. Za imunizaciju u Vranju prijavilo se 507 Makedonaca. Ovo je treća akcija imunizacije građana iz susedne zemlje i zaključno sa ovom, vakcinu bi trebalo da primi više od 800 ljudi.

- Za nas u Zdravstvenom centru Vranje posao vakcinacije naših južnih suseda je zadovoljstvo, zato što obezbeđujemo život za sve ljude na našem jedinstvenom zajedničkom regionalnom prostoru Balkana kome svi pripadamo i u isto vreme čast, zato što je Ministarstvo zdravlja prepoznalo naše kvalitete, ukazalo nam poverenje i evo drugi put zaredom nam poverava masovnu imunizaciju građana Republike Severne Makedonije koja se na isti način realizuje pored Vranja u većim gradovima Republike Srbije! - rekla je danas direktorka Zdravstvenog centra Vranje, dr Ljiljana Antić u izjavi za medije.

Dr Ljiljana Antić iskoristila je ovu priliku da još jednom da naglasi koliko je veliki značaj vakcine naročito što se u ovoj nedelji prema Kalendaru zdravlja obeležava Nedelja imunizacije pod sloganom - "Vakcine nas zbližavaju":

- Vakcinisanje građana Republike Severne Makedonije danas je Fajzerovom vakcinom. U slučaju mogućih kontraidikacija prema instrukcijama Ministarstva zdravlja, vakcinisaće se kineskom vakcinom Sinofarm. Vakcinacija se realizuje u skladu sa našom državom koja pokazuje humanost prema građanima Republike Severne Makedonije i instrukcijama Ministarstva zdravlja prema spiskovima koji su nam dostavljeni.

Naša država je obezbedila vakcine za sve naše građane i koristim priliku da pozovem sve naše građane koji se do sada nisu vakcinisali, da se ugledaju na ove ljude koji su danas došli u Vranje, prevalili tolike kilometre i nije im bilo teško, da se imunizuju, da se vakcinišu jer prepoznaju značaj vakcine kao nešto vrednije od dijamanta jer će im sačuvati život!

Dančo Beribak iz Skoplja jedan je od mnogih koji je danas u Vranju vakcinisan, zajedno sa prijateljima. Razlog zašto je danas došao da vakcinu primi u Vranju je zato što je kod njih uopšte nema. Smatra da svi treba da se vakcinišemo i da je posle kasno da to učinimo kad se već razbolimo.

- Među prvima sam se u Makedoniji prijavila za vakcinaciju ali kako vidim to će možda da bude tek juna ili u julu mesecu i ne mogu toliko da čekam. Osećam se dobro posle vakcinisanja i ovde sam došla sa prijateljima." - rekla je Lenče Mihjalova, koja takođe dolazi iz Skoplja.

"Mnogo je važno da se što pre vakcinišemo. Organizovani smo preko opštine, dobili smo termin da se danas javimo u Vranje na vakcinaciju. Supruga i ja smo primili Fajzerovu vakcinu i osećamo se dobro. Nismo čekali i sve je dobro organizovano. Kod nas se tek u maju očekuje masovna imunizacija i nismo mogli da čekamo." - naglasio je važnost brze imunizacije i Todor Đorgovski iz Skoplja.

Miroslav Vidoeski je da primi vakcinu došao iz Tetova. Ističe da je veoma zadovoljan, da je sve bilo u redu, oseća se odlično i u porodici ih je više koji su vakcinisani u Srbiji, na čemu je veoma zahvalan jer smatra da je brzina imunizacije veoma važna kako bi se pobedila ova opaka bolest. Na kraju uz želju da svi predstojeće praznike provedemo u zdravlju, sreći i radosti, dr Ljiljana Antić apelovala je na sve naše građane da ne posustanu i da nastave sa masovnom vakcinacijom jer nam je svaki život važan:

"Kada govorimo o dostupnoj statistici, vakcinacijom u osnovi štitimo naše živote. I ako se oboli onda to bude jedan laganiji oblik bolesti, i upravo cilj vakcinacije je da što manji broj bude težih oblika bolesti koji ostavljaju velike posledice na naše zdravlje i da najmanji broj bude smrtnih ishoda. To je cilj i to svi moramo da shvatimo. Odgovornost koju je predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić pokazao i omogućio nam vakcinaciju u ovom opsegu, treba da uzvratimo i pokažemo istu takvu odgovornost i da se vakcinišemo, te je moja poruka svima za predstojeće praznike da nam svima zdravlje bude na prvom mestu i vakcinacija je najbolji način da zdravlje i živote sačuvamo." - poručila je dr Ljiljana Antić, čestitajući svima uskršnje i prvomajske praznike, objašnjavajući da će prekid vakcinacije uslediti tokom obležavanja najvećeg hrišćanskog praznika Uskrsa:

Za vreme prvomajskih i uskršnjih praznika, odnosno u petak, subotu i u nedelju neće se obavljati imunizacija građana. Biće nastavljena od od ponedeljka, 3. maja, i to u Sportskoj hali i Patronažnoj službi Doma zdravlja, kao i u seoskim sredinama.

- Prema instrukcijama Ministarstva zdravlja vakcinacija se zaustavlja u petak, subotu i nedelju i nastavljamo sa vakcinacijom od ponedeljka na isti način kao i do prekida, na vakcinalnim punktovima u Sportskoj hali Vranje, u seoskim sredinama i kolektivima na teritoriji Grada Vranja, gde je odziv jako dobar. Naša organizacija je veoma brza i zahvaljujem se svima zaposlenima u Zdravstvenom centru Vranje i svim našim građanima na dobrim rezultatima masovne vakcinacije stanovništva, jer nama je svaki građanin i očuvanje života i zdravlja svih naših građana veoma važan! - istakla je direktorka ZC Vranje dr Ljiljana Antić.

