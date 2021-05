MISTERIJA U NIŠU: Nebo preplavilo oko 30 svetlećih objekata, niko ne zna o čemu se radi (FOTO, VIDEO)

Prava misterija se dogodila sinoć 6. maja oko 21,10 sati u Nišu kada su, za narod nedentifikovani svetleći objekti nadletali grad, a da svi oni koji su videli to, nisu znali o čemu se radi?

Ne znaju ni sada, a nagađanja i pretpostavke samo postoje.

foto: Printscreen/nishnocu_official

Jedan od onih koji je sa komšijama i porodicom gledao ovaj prizor je Ivan K. a nešto kasnije je na Instagram profilu "Niš noću" izašao snimak ove čudne pojave na nebu.

foto: Printscreen/nishnocu_official

- Stvarno do sada takav prizor nismo videli. Iznad Niša na nebu je prošlo oko 30 svetlećih objekata i to u pravilnim, apsolutno identičnim razmacima. Ima se utisak da su išli na potezu, na primer Vranje-Zaječar. Svašta smo do sada preživeli pa nije čudo da smo i ljubopitljivi, ali i zabrinuti. Neko je tu od prijatelja, komšija rekao da se na taj način šalju sateliti u orbitu, ali ko na prostoru jugoistoka Evrope ima toliko satelita? - priča on.

Nije moguće ni pretpostaviti na kojoj daljini su se nalazili objekti.

Ovi objekti su nadletali Niš u periodu od par minuta, a do sada se niko nije oglasio da razjasni nedoumicu u kojoj su sinoć bile Nišlije.

Ova slika se videla i u okolini Bele Palanke.

foto: Printscreen/nishnocu_official

Video snimak možete pogledati OVDE.

Podsetimo, sličnu pojavu primetili su i stanovnici Zaječara.

Da li ste možda i Vi videli nešto slično nebu iznad vašeg mesta? Pišite nam u komentarima.

(Kurir.rs/M.S.)