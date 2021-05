Otvoren Sajam hortikulture u Kragujevcu

Ovogodišnji Sajam hortikulture ima regionalni karatkter, okupio je više od sto izlagača iz Šumadije i regiona sa bogatim asortimanom i pratećim programom. Prvu manifestaciju nakon izlaska iz kovid sistema u kojem je Šumadija sajam bio u proteklih nešto manje od godinu dana, otvorio je gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić.

foto: grad Kragujevac

Kao i u svemu ostalom, Kragujevac i ovom manifestacijom pokazuje da jeste regionalni centar. Na sajmu izlažu i gosti iz drugih gradova i opština i takav karakter moramo da očuvamo. Za nama je vreme nimalo lako za čoveka kao pojedinca kao ni za bilo koju delatnost. Šumadija sajam je kao privremena bolnica bio u kovid sistemu više od devet meseci. Sajam hortikulture otvara i najavljuje druge sajmove i manifestacije, onda neka nam bude i dobar putokaz da izlazimo iz krize, što je veoma značajno i za grad i za privredu, rekao je gradonačelnik Dašić. Zadovoljan sam jer ovogodišnji sajam nudi i proizvode koji su potpuno novi na tržištu, pored izlagača cveća koji značajno učestvuju u našem društvenom bruto proizvodu, imamo dobar izvoz, to je biznis kojim zaista može dobro da se zaradi, dodao je on. Siguran sam da će Kragujevčani i posetioci uživati a, u skladu sa trenutnim okolnostima, nadamo se i drugim manifestacijama.

foto: grad Kragujevac

Prvi organizovan sajam u ovoj godini trajaće četiri dana a posetioce očekuje bogat asortiman proizvoda. Sajam hortikulture donosi i neke inovacije, pa osim za ljubitelje cveća, bogat je i garden asortiman i prateći program, rekao je Aleksandar Lazović, direktor Šumadija sajma. Sajamske manifestacije će ove godine biti podređene humanitarnim akcijama. Tokom Sajma hortikulture trajaće akcija Cvet za Gavrila, kojom će posetioci imati mogućnost da kupovinom sa štanda za Gavrila pomognu u prikupljanju sredstava za rehabilitaciju i ostale troškove koje porodica Đurđević ima, iako znamo da su sredstva za lečenje već prikupljena i da je on sada na klinici, kazao je direktor Lazović i pozvao Kragujevčane da dođu na sajam, uživaju, iskoriste sajamske popuste i budu humani.

foto: grad Kragujevac

Sajam hortikulture osim izložbenog dela na platou Šumadija sajma organizovan je u hali i trajaće do nedelje 30. maja od 10 do 20 časova, osim poslednjeg dana kada će biti otvoren do 18 sati. Organizator sajma je za sve posetioce obezbedio besplatan ulaz i parking.