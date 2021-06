VUČEVIĆ: Ovo je prvi deo projekta vrednog 1,2 milijarde dinara, a reč je o15000m2 bruto stambenog prostora sa preko 170 stanova

Javni poziv za kupovinu stanova u javnoj svojini Grada Novog Sada u Ulici Momčila Tapavice bb, lamela 6. objavljen je 17. maja 2021. godine, a rok za podnošenje zahteva je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva i ističe 16. juna 2021. godine. Gradonačelnik Novog sada Miloš Vučević obišao je završne radove na izgradnji tog objekta.

- Radovi su pri kraju, a na konkursu će biti 25 solidarnih stanova i još dva velika stana za komercijalnu prodaju. Ovo je prvi deo projekta, a reč je o15000m2 bruto stambenog prostora, odnosno biće izgrađeno preko 170 stanova. Gradnja je visokog kvaliteta, a stambene jedinice biće raspodeljene po povlašćenim uslovima. Vlada veliko interesovanje, pa će pred Komisijom biti težak zadatak. Cena je dosta povoljnija od komercijalne, a projekat je vredan milijardu i 200 miliona dinara. Puno više ćemo ulagati u stambenu izgradnju za građane koji ne mogu da kupe stanove pod komercijalnim uslovima, ili imaju takve porodične prilike da zaslužuju posebnu pažnju.Moramo da pokažemo da smo solidarni kao društvo. Na ovoj lokaciji biće izgrađeni novi parkinzi, zelene površine, biće potpuno parterno uređena – naglasio je Miloš Vučević.

Sedam stanova od 36,38 m2 do 41,81 m2 opredeljeno je za dvočlana domaćinstva, osam stanova od 42m2 do 43,87 m2 namenjeno je tročlanim domaćinstvima, šest stambenih jedinica od 56,68 m2 do 58,81 m2 predviđeno je za četvoročlana domaćinstva, a za petočlana domaćinstva opredeljeno je četiri stana od 59 m2 do 59,51 m2 površine.

Kupoprodajna cena stanova po m2 neto korisne površine je 98.917,76 dinara sa PDV-om i može se platiti u celosti, ili u najviše 240 mesečnih rata, bez učešća.

Javnim pozivom utvrđeni su uslovi koje treba da ispuni podnosilac zahteva sa članovima domaćinstva, a postupak sprovodi Stambena komisija kojoj se i podnose zahtevi sa dokumentacijom putem Gradske uprave za imovinu i imovinsko – pravne poslove. Do 11. juna podneto je 102 zahteva.