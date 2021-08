VALJEVO: Počinju Tešnjarske večeri, zastavu večeras podižu vaterpolisti

VALJEVO - Večeras počinju 34. Tešnjarske večeri. Letnji festival trajaće do 12. avgusta, a na više lokacija biće izvedeno oko 70 programa. Zastavu na ovogodišnjim Tešnjarskim večerima 20.30 časova podižu vaterpolisti “Valisa”, a letnji festival će u 21 čas otvoriti gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković. Nakon toga koncert će održati Leksington bend.

Ovogodišnje Tešnjarske večeri koštaće 5,5 miliona dinara, od toga je iz gradske kase izdvojeno pet miliona, a ostatak su obezbedili sponzori.

Do 12. avgusta, zbog letnjeg festivala, za saobraćaj će biti zatvoren Tešnjar, dok će za vreme koncerata koji su planirani, od 21 čas do ponoći, za saobraćaj biti zatvoren deo Ulice Vuka Karadžića i to od pošte do benzinske pumpe u Tešnjaru.

Kurir.rs/S.S.