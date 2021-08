TROPSKE VRUĆINE U LOZNICI: Dok jedni zalivaju kupine, drugi ostaju bez pijaće vode

LOZNICA - Mada lozničko JP ’’Vodovod i kanalizacija’’ nema problema na izvorištu i ima dovoljno vode ipak se na tropskih vrelinama dešava da potrošači u višim zonama pojedinih delova Grada Loznice povremeno ostanu bez vode. To se dešava na seoskom području, a razlog je prekomerna i neracionalna potrošnja jer neki vodu iz gradskog vodovoda nemilice troše ne za piće, kupanje i slične redovne potrebe već raznorazna zalivanja.

Prema rečima direktora preduzeća Željka Marjanovića potroši se onoliko vode koliko bude prepumpano u bazene tako da iako se preko noći svi bazeni napune to se tokom dana potroši pa neki ostaju suvih slavina.

foto: Kurir/T.Ilić

- Vode u izvorištima ima dovoljno, ali jednostavno kroz cevi ne može da prođe toliko koliko se potroši. Ogromna je nenamenska potrošnja jer potrošači peru betonske staze, pune bazene, a što je najveći problem zalivaju zasade maline, kupine i voćnjake zbog čega povremeno na par sati dolazi do prestanka isporuke na pojedinim višim tačkama u ruralnom području. Deo potrošača ostane bez vode dok se bazeni uveče ne zapune. To što se dešava je posledica ogromne potrošnje i što ne možemo fizički da isporučimo toliku količinu vode – objašnjava on.

foto: Kurir/T.Ilić

Najveća potrošnja beleži se u popodnevnim i predvečernjim satima kada se gradska voda masovno koristi za polivanja i zalivanja što dovodi do pada pritiska i suvih slavina u višim delova vodovodne mreže. U preduzeću kažu da se to ne bi dešavalo kada bi svi vodu trošili racionalno i namenski, a danas su se ponovo oglasili apelom potrošačima da ne koriste vodu za punjenje bazena, zalivanje bašta, polivanje staza, pranje automobila i slično, kako bi je svi imali dovoljno.

foto: Kurir/T.Ilić

Loznički “Vodovod” održava oko 850 kilometara vodovodne mreže kojom pokriva oko 80 odsto teritorije Grada Loznice i oko 90 odsto stanovništva. Lozničani piju izuzetno kvalitetnu vodu, jednu od najkvalitetnijih u Srbiji, što potvrđuju analize vode šabačkog Zavoda za javno zdravlje koji ih obavlja dva puta sedmično, ali i svakodnevne analize u laboratoriji preduzeća. Iz ’’Vodovoda’’ podsećaju da poslednjih šest godina nije bilo restrikcija u isporuci i nadaju se da ozbiljnijih problema u snabdevanju vodom za piće neće ni biti, ali je zato potrebno da se ona troši namenski i racionalno.

Kurir.rs/T.Ilić