REPUBLIČKI STATISTIČARI OBJAVILI NEOBIČAN PODATAK ZA NOVI SAD: Ovaj broj nije zabeležen u poslednjih 50 godina

NOVI SAD - Tokom 2020. godine u Novom Sadu je umrlo najviše ljudi u poslednjih 50 godina. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u 2020. u Novom Sadu je umrlo 4.518 ljudi. Taj broj umrlih nije zabeležen u poslednjih 50 godina, odnosno u periodu za koji su podaci dostupni.

Istovremeno, posle 14 godina pozitivnog prirodnog priraštaja, u 2020. zabeležen je negativan priraštaj. Rođenih je bilo 4.103, pa je za 415 bilo više onih koji su nas napustili.

Broj umrlih je sasvim sigurno posledica pandemije korona virusa s obzirom na to da se ova brojka više od 20 godina kretala od 3.000 do 3.900, objavio je Radio 021. Međutim, broj umrlih u Novom Sadu i konstantni postepeni rast. Pandemije je ubrzala prelaženje broja od 4.000 mrtvih u jednoj godini, što do sada nije bilo zabeleženo.

Ono na šta treba ukazati jeste i da je porast umrlih logična posledica starenja stanovništva, ali i stalnog rasta grada.

Na primer, 1961. godine u Novom Sadu bilo je 1.454 umrle osobe. U odnosu na 4.518 umrlih u 2020. radi se o značajnom porastu kroz 50 godina. Ipak, pre pola veka procenjen broj stanovnika Novog Sada bio je 155.000, a danas je 362.000, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Da je korona virus uticao na povećanje broja umrlih pokazuju i izveštaji "Lisja" koji su u 2020. godini imali više posla nego što su planirali. Očekivali su da će u 2020. godini imati 3.100 sahrana, ali ih je bilo 545 više. Isto tako, planirana je bila nabavka 250 limenih sanduka, da bi na kraju nabavili 658.

Kurir.rs/Radio 021