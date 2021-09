HUMANITARCI NAPREDUJU KA OSTROGU! Posle 4 dana pešačenja za bebu Vanju, stigli do Čačka: IMAMO SNAGE, prelazimo 50km dnevno

pomoć stiže od barajeva do švajcarske

Humani momci Aleksa Drobnjak i Nikola Miljanić, koji su iz Barajeva peške krenuli do Ostroga u okviru akcije za pomoć četvoromesečnoj bebi Vanji Malović koja boluje od SMA, spinalne mišićne atrofije, od subote do danas stigli su do Čačka.

Oni su pošli na put dug 480 km, kako bi pomogli u sakupljanju novca za devojčicu kojoj je potreban najskuplji lek na svetu prodajom svakog pređenog kilometra vrednošću makar jednog SMS-a sadržine 1077 na broj 3030.

"Put napreduje fenomenalno, krenuli smo iz Čačka, napadamo Užice", rekao je jedan od dvojice mladića posle četiri dana na putu.

Kažu da dnevno prelaze od 42 do 50 km.

"Danas nam je plan da stignemo u Užice, odmaramo u hoelima, drugari nam pomažu kod logistike, prebacuju nam stvari i torbe da nam malo olakšaju put", objasnili su oni.

Kažu da su se na ovu akciju odlučili kako bi prvo proverili svoje granice i mogućnosti, a onda je sve dobilo veći, humanitarni sadržaj.

"Odlučili smo se za malu Vanju jer nam je bila najsimpatičnija, a onda smo saznali da njena mama radi u domu zdravlja u Barajevu, mestu odakle smo", dodali su Aleksa i Nikola.

Kažu da su u čitavu priču uključili i prijatelje iz inostranstva, Crne Gore, Francuske, Švajcarske.

"Drago nam je što ćemo da sakupimo što više novca. Imamo snage, ne sumnjamo u nas, dug je put pred nama, ali lepši put. Posle prvih 52 kilometra smo saznali koliko mišića u čoveku postoji", poručili su za Kurir televiziju.

