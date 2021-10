VUČEVIĆ: Bolnica na Mišeluku i DZ Liman najbolji mogući potezi, ulaz na bazen na Spensu biće besplatan

"Ako nema dovoljno volje nema ni rešenja. Vrtećemo se dugo i gubićemo ljudske živote, a gubićemo i ekonomski. Posledice su višestruke, ali najvažnije su one u ljudskim životima", kazao je Vučević.

Gradonačelnik je napomenuo da smo podigli broj vakcinisanih, da je Novi Sad na 59 posto vakcinisanih, ili u brojevima gotovo 183.000 ljudi, od toga 182.000 sa dve doze.

"Najteže nam je u gradskom prevozu, zato što nam veliki broj vozača bude na bolovanju. Imali smo skoro 117 vozača na bolovanju, ne samo od korone i nemoguće je da se to ne oseti. Ovo je bio ozbiljan udarac za nas i muka da nađete vozače. Mi imamo i manjak putnika svake godine, a veći broj pređenih kilometara. I svi pričamo o javnom prevozu, a sve manje ljudi koristi javni prevoz. Zato što nam je bolji standard i zato što sve više ljudi putuje svojim automobilima. Raste i bicikl kao prevozno sredstvo, to je plus, ali imamo svake godine manji broj prodatih karata zbog manjeg broja putnika", dodao je on.

Kada je reč o Spensu gradonačelnik je istakao da Spens ima gubitke od 70 miliona dinara u prvih devet meseci zbog mera prema privrednicima, vlasnika zakupca lokala.

"Sa jedne strane treba da pomognemo privredi, a sa druge strane postavlja se pitanje odakle gubitak? Kako da ne bude gubitak ako planirate da ćete od zakupa zaraditi 100 novaca i onda date popust za 50 posto, pa zaradite 50 novaca", rekao je Vučević.

Na pitanje da li će ova godina biti teža za Novi Sad on je odgovorio da apsolutno neće i da je apsolutno bolja nego prošla, ali za javno komunalna preduzeća će biti vrlo izazovna, ne za sva, ali za GSP i Spens svakako.

"Na Spensu nemate ni koncerte, ni velike manifestacije koje su se inače dešavale. Manjak publike, i tamo gde je dozvoljeno ljudi neće da se vrate u punom kapacitetu. I dalje postoji bojazan, mi imamo deo ljudi kojima je potpuno svejedno i jedan deo ljudi koji je prilično uplašen i rezervisan prema svemu. Ljudi su nervozni i iscrpljeni, muka im je od korone", dodao je on.

Gradonačelnik se osvrnuo i na bolnicu na Mišeluku i istakao da je to najbolji potez koji je sproveden, u pravom trenutku, ne samo što ima nekoliko stotina pacijenata, već zbog broja ljudskih života koji su tamo spašeni.

"KCV i Institut u Kamenici su ostali u nekovid režimu i leče građane od drugih bolesti. Da nemamo bolnicu na Mišeluku mi bi morali druge klinike da uvodimo u kovid sistem pošto Infektivna ne bi imala dovoljno kapaciteta. To je najbolji projekat koji smo mogli da uradimo, ponosan sam na to", dodao je on.

Osvrnuvši se na otvorenu renoviranu limansku ambulantu Vučević je kazao da to nema niko u regionu.

"Imaju solarne panele i to je objekat koji je građen po najvišim energetskim standardima, 30 posto energije je iz obnovljivih izvora. Gotovo milijardu dinara smo investirali u Dom zdravlja na Limanu 4. Republika najviše, veoma sam zahvalan predsedniku i Vladi što su dali pare, i Grad Novi Sad. Pomogao nam je i Republički fond za zdravstveno osiguranje, dobili smo dosta opreme i najnovije uređaje i najnoviju opremu. Fantastično izgleda i mnogo sam ponosan na to. Ovde je rađena potpuna rekonstrukcija, koja je uvek komplikovanija nego izgradnja novog objekta. Mi završavamo početkom sledeće godine novu ambulantu na Adicama i na proleće treba da krene izgradnja Doma zdravlja na Vidovdanskom naselju, i time rasterećujemo pritisak na postojeće domove zdravlja. Vršimo dislokaciju i približavamo se građanima, dostupniji smo im. Novo naselje je drugo po veličini i pretrpelo je užasan pritisak i oni su najveći deo tereta preuzeli. Taj Dom zdravlja je i zaslužio da bude sledeći koji će biti rekonstruisan", dodao je gradonačelnik.

Na pitanje kada će biti završena sanacija bazena na Spensu, Vučević je rekao da je 15. decembar rok za završetak radova.

"Od tog datuma bazen na Spensu će biti u funkciji i biće besplatan ulaz za sve građane, kao neki vid našeg izvinjenja zbog novonastalog problema. Novi Sad ne košta ni dinar ova dodatna sanacija i to se mora naglasiti, ali imamo štetu zato što nam je narušen ugled, što nismo dobili ono što smo platili. Izlazimo iz problematične situacije., slučaj je predat pravobranilaštvu i videćemo kad se završi sanacija da li će izvođač radova i odgovarati", rekao je Vučević.

Gradonačelnik je napomenuo i da je raspisan tender za izgradnju olimpijskog bazena u Futogu.

"Gradu je potrebno još bazena, a to će sve Novi Sad i da košta, prvenstveno zbog održavanja. Mi ćemo svakako da završimo sve ovo uspešno, zatvorićemo i bazen na "Sajmištu" sa kupolom i unutra će biti grejanje. U maju ili aprilu, krov se sklapa, i tada je on klasičan otvoren bazen. Ideja je da plivačke klubove prebacimo tamo, da oni imaju 24 časa na raspolaganju bazen, a Spens da bude samo za građane", kazao je Vučević.

Kada je reč o fabrici čokolade koja je otvorena u Novom Sadu gradonačelnik je istakao da "Barry Callebaut" ima projekciju da će izvoziti robu u vrednosti od 250 miliona evra iz Novog Sada.

"I onda se postavlja pitanje zašto je država dala 40 miliona evra. Pa dala je da bi se godišnje pravili proizvodi u vrednosti 250 miliona evra. Da bi radili ljudi, primali plate, da bi nekome išao staž, da bi deca iz Ekonomske ili Tehnološke škole imali gde da idu na praksu, da bi učili u najboljoj fabrici i da bi Tehnološki fakultet imao pravog partnera", dodao je on.

Gradonačelnik je potvrdio i da ima još zainteresovanih za učešće za parcele za dolazak na novosadsko tržište.

"Mi se spremamo u prodaju gotovo 20-ak hektara industrijskog parka, čeka nas Kontinental, a zatim i Nidek, imaćemo fantastične događaje u Novom Sadu, industrijsku revoluciju i mi uveliko razmišljamo gde da pripremimo nove industrijske parkove van grada, a opet da su dobro saobraćajno povezani", dodao je Vučević.

Odgovarajući na pitanje kada će sremska strana biti zanimljiva i atraktivna, da li se čeka izgradnja četvrtog mosta, on je istakao da će sremska strana dobiti najviše sa brzom prugom, Fruškogorskim koridorom koji u sebi sadrži obilaznicu oko Petrovaradina i naravno četvrtim mostom.

"Više ništa neće biti isto, biće samo bolje za sve delove sremske strane. Voleo bih da tu sremsku stranu sačuvamo pre svega za stanovanje i bavljenje voćarstvom i drugim delatnostima. Cene nekretnina će drastično skočiti na sremskoj strani", kazao je Vučević.

Komentarišući zgradu nekadašnjeg Radničkog univerziteta čiji je sada vlasnik kompanija „Vega IT“ Vučević kaže da će to biti jedan od simbola grada Novog Sada.

"Vrednost investicija je oko 12 miliona evra. Avgusta 2022. imaćemo novi poslovni centar u kome će raditi 550 radnika, od toga 500 novih radnih mesta", dodao je on.

Gradonačelnik kaže da sa nestrpljenjem očekuje veliku investiciju u Radničkoj ulici i da je nesumnjivo da se u Novom Sadu dešava četvrta industrijska revolucija, a ono što je najvažnije to su radna mesta koja nose natprosečnu platu. Dodao je i da je prosečna plata u Novom Sadu trenutno preko 600 evra.

"Za dobre investicije treba učiniti najbolje pogodnosti i od toga ne treba bežati zato što naši državljani, sugrađani primaju plate, imaju penziono i zdravstveno osiguranje, a od toga se grade škole i bolnice", saopštio je Vučević.

