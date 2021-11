VESNU OD MILJA ZOVU UŽIČKI ROBIN HUD: Evo šta ona u stvari radi, krompirdžije je ove godine sam bog pogledao (FOTO)

UŽICE - Samo istinski poljoprivrednik zna koliko je svaki njihov dinar krvavo zarađen. Mnoge muke srpskog seljaka ne zaobiđu dok posadi i ubere, a one prave nastaju onda kad svoje voće ili povrće mora da proda.

foto: RINA

Malo ko veruje da superheroji zaista postoje, ali primer Vesne Draškić iz užičkog sela Potočanja vraća veru u ljude. Dok mnogi seljaci muku muče da proizvedu, a zatim i prodaju svoje proizvode, ova žena im pomaže da ono što mukom proizvedu pronađe put do kupaca. Svakodnevno od domaćih proizvođača nabavlja krompir, a zatim plasira na pijačnoj tezgi u Užicu, pa je od milošte zovu i Robin Hud.

„Uglavnom su to stariji proizvođači koji su nekada krompir sadili na nekoliko hektara, a danas, u nedostatku radne snage i mladih , primorani da te površine smanje. To je u ćudi našeg srpskog seljaka, da zemlja ne ostane neobrađena, pa su površine mnogo veće nego što mogu sada da ih obrade i održavaju. To je naša muka, stari ne mogu da odustanu, a mlade poljoprivreda ne interesuje“, kazala je za RINU, Vesna Draškić iz sela Potočanja.

foto: RINA

Zahvaljujući užičkom Robin Hudu proizvod srpskog seljaka stiže od njive direktno do trpeze i to po unapred dogovorenoj ceni, koja je ove godine znatano veća od prošlogodišnje. Kilogram krompira prodaje se za pet puta vuše novca nego prošle godine, a kvalitet je ostao isti - neprikosnoven.

„Kvalitet je odličan i ove godine prati cenu, što nije bio slučaj prošle godine kada ste mogli naći krompir za pet dinara koji su proizvođači bacali na otpad, do 20 dinara za jedan kilogram. Ove godine cena je dostigla i do 60 dinara na pijacama, što je ohrabrilo seljake i preprodavce. Ukoliko gledate kroz prizmu četvoročlane porodice koja sprema obrok, nije da je jeftin, ali je sušna godina učinila svoje. Cena svega je skočila, pa tako i krompira“,izjavila je Vesna.

foto: RINA

Ona je dodala da ove godine proizvođače krompira bog pogledao kao nijedne godine, i to je samo još jedan dokaz koliko je poljoprivredna proizvodnja neizvesna do zadnjeg trenutka i promenljiva, pa zato odustajanje i uništivanje zasada nikako i nikada ne bi trebalo da bude rešenje.

1 / 6 Foto: RINA

„Nije bilo kiše, suša je prepolovila rod, a krompir stiže sa svih strana. Svi imaju krompir, ali su količine znatno manje“, dodaje Vesna koja krompir na užičkoj pijaci prodaje i po ceni od 80-100 dinara, a ako su veće količine u pitanju, onda je cena krtole 60 dinara", kaže Vesna.

foto: RINA

Da bi poljoprivrednici opstali u proizvodnji krompira, po njenom mišljenju neophodna je podrška države koja se ogleda u zaštiti domaćeg krompira i mogućnošću da ono što proizvedu u fabrikama pod otvorenim nebom to i prodaju.

Kurir.rs/RINA