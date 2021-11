LOZNIČKE ŠKOLE BIĆE TOPLE: Nema razloga za zabrinutost, obezbeđeni energenti

Energetska kriza zabrinula je neke roditelje hoće li ove grejne sezone biti tople učionice u četrnaest lozničkih osnovnih, četiri srednje i muzičkoj školi pa je tim povodom danas u gradskoj upravi održana konferencija za medije.

Prema rečima Ljubinka Đokića, pomoćnika gradonačelnika, roditelji čija su deca u školi ne bi trebalo da budu uopšte zabrinuti što se tiče grejne sezone pošto se grad, kao i prethodnih godina, potrudio da obezbedi neophodne energente.

On je podsetio da lokalni budžet snosi sve troškove škola od komunalija do krupnih građevinskih zahvata i da Grad Loznica vodi takvu politiku da su izdvajanja za obrazovanje ‘’uvek prioritet’’. Kako je istakao, samo za minulu deceniju više je uloženo u obrazovnu infrastrukturu nego za prethodne dve.

- Na području Loznice je 49 zgrada u kojima se nastava izvodi i sve se greju u ovoj grejnoj sezoni. Za ovu sezonu nismo nijednoj školi redukovali ni tonu uglja, ni metar kubni drveta. Onoliko koliko su škole tražile toliko im je odobreno, pa čak i više. Tako smo, na primer, gradskoj OŠ ‘’Jovan Cvijić’ odobrili 150 tona uglja, a od 125 nikada nije više potrošila. Grad je posle javnog poziva, izabrao dobavljača za ugalj i drvo i ne očekujemo probleme u isporuci – kazao je Đokić.

foto: Kurir/T.Ilić

Podsetio je da se za grejanje školskih objekata godišnje potroši oko 750 tona uglja, 550 metara kubnih drveta, sto tona peleta, a osim toga se četiri škole greju na prirodni gas, a devet školskih zgrada priključeno je na daljinski sistem grejanja sa ‘’Toplane’’. O aktuelnoj energetskoj situaciji oko interventnog uvoza prirodnog gasa iz Mađarske govorio je Miodrag Dišić, direktor JP ‘’Toplana’’ koja u svim svojim kotlarnicama troši prirodni gas.

- Nikakav zahtev za redukciju prirodnog gasa nismo imali ni od distributera ni od JP ‘’Srbijegas’’. Sve vreme imali smo stabilno snabdevanje. Prethodnih dana jesmo zbog visokih dnevnih temperatura sredinom dana, po nekih pet sati, redukovali isporuku potrošačima, ali nam je i prethodnih godina to bila praksa. Snabdevanje prirodnim gasom za sada je potpuno stabilno, nema razloga da se brinu potrošači, ni što se tiče škola, od kojih neke samostalno gas koriste, a neke to čine preko gradske toplane – rekao je on.

(Kurir.rs/T.Ilić)