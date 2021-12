ZA BOŽIĆ U LOZNICI: Traktori će tutnjati gradom

Na Božić će Loznicom zabrundati traktori, a očekuje se da ih bude stotinak.

Održavanje velikog svečanog defilea na najradosniji hrišćanski praznik najavio je danas Nikola Guševac, predsednik Auto-moto udruženja Loznice. Na vašarištu u Klupcima zakazano je okupljanje od 12 do 13 časova, a onda kreće vožnja kroz centralni deo grada, sve do Bulevara Dositeja Obradovića odakle će se kolona uputiti ponovo ka Klupcima.

foto: Kurir/T.I.

Guševac kaže da je ideja da svaki traktor bude okićen srpskom zastavom, a na vašarištu će učesnike čekati posluženje, kuvani vino i rakija i muzika. Traktorsku vožnju na Božić desetak godina praktikuju meštani lozničkog Dobrića, a sada će se udružiti sa traktoristima iz ostalih sela i napraviti veliki defile.

Prema rečima Guševca posebno raduje to što su traktoristi uglavnom mlađi ljudi do tridesetak godina tako da će imati ko da obrađuje plodne oranice i hrani ovu zemlju. On je najavio i da će u aprilu, 16. i 17, Loznica biti domaćin "Traktorijade" kakva poslednjih godina "nije viđena u Srbiji", za koju već vlada veliko interesovanje i to ne samo u našoj zemlji već i u više evropskih država.

Inače, u organizaciji traktorskog defilea na Božić učestvuju Grad Loznica i Turistička organizacija grada, a podršku će u mehanizaciji i ljudstvu dati KJP "Naš dom" koje upravlja vašarištem.

Kurir.rs/T.I.