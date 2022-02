ŠTA JE VRANJE BEZ VRANJANACA: Pesma koja je razgalila sve Vranjance ne samo iz tog grada već širom sveta

Emotivna, istinito nostalgična za sve koji su na neki način vezani za Vranje i koji mu se uvek rado vraćaju. Njeni autori mladi talentovani muzikalni. Za samo dva dana pesma je na YouTube imala preko 35.000 pregleda. Svakodnevno stižu pozdravi i pozitivni komentari od Vranjanaca iz celog sveta, Australije, Amerike, Kanade,Rusije.

Nije tužna pesma tužno je što su ljudi otišli.

Lagana, melodična topla tako i otpevana sa tekstom u kome svaka reč budi emociju. Vranje u srcu zauvek, poručuju autori Đorđe Popović Popa (29) i Stefan Zdravković (28) . Autori ističu da je pesma nastala spontano, a onda je usledilo i snimanje spota. Đorđe Popović Popa (29) izvođač i jedan od autora ove za južnjake posebne numere kaže da se godinama bavi muzikom, a sa prvim svirkama počeo je u drugoj godini srednje škole sa gitarom. Živeo je i radio svirke u Beogradu pet godina bilo je to kaže fino "putešestvije", ali se ipak vratio u svoj rodni grad.

foto: Privatna Arhiva

"Mnogo se lepih stvari desilo kada sam došao ipak su ovde i porodica i drugari. Mnogo je lakše kad radiš ovde sam sa svojima nego tamo negde daleko gde nikog ne znaš. Otkad sam došao u Vranje sve je krenulo još bolje. Momci u spotu su drugari iz Vranja koji su svirali sa mnom razne svirke, hteo sam da budu uz mene, a samu pesmu smo uradili Stefan Zdravković i ja.On je napisao tekst odavno , pošto je u trećem razredu osnovne škole morao da ode iz Vranja za Beograd pa mu Vranje i dan danas nedostaje puno. Kad sam prvi put čuo tekst bio sam dirnut i rekao daj da od ovoga napravimo neku pesmu čisto zbog teksta da ljudi to mogu da čuju i vide da podstaknemo ljude da se vraćaju nazad, jer pesma stvarno to i govori tako da smo za desetak minuta seli uzeli gitaru i napravili ovo što se sad čuje na jutjubu. Ispalo je dobro, mnogo nam je malo vremena trebalo da bi čisto preneli tu poruku svima koji su odavde, a nisu ovde. Nismo hteli ni da nešto sad posebno pravimo neku složenu muziku baš smo hteli da to bude ovako, da je nazovem "pesmica" koja će eto da dopre do svih Vranjanaca koji nisu ovde, ali ne samo Vranjanaca već svih ljudi koji generalno nažalost odlaze odavde.

foto: Privatna Arhiva

Kad smo je smislili pre dve godine istog trenutka smo otišli u studio i sami smo finansirali snimanje audio snimka imali smo taj snimak ali nismo imali finansije za spot.

Pevao sam je na svim svirkama na kojima sam bio u Vranju. Ljudi je već znaju i traže je. Od prve izvedbe, slučajno smo bili zajedno sa Stefanom u kafani i onda kao ajde da otpevamo da čuju ljudi. U tom trenutku su svi uzeli telefone snimali nakon toga bilo je "daj šalji snimak jer možemo da čujemo pesmu" ali mi nikako nismo našli vreme da je objavimo tako da evo tek sad posle dve godine iako ona čini mi se živi već neko vreme tek posle dve godine smo uspeli u saradnji sa gradom da snimimo i mali spot i da to okačimo na YouTube.

Grad Vranje je finansijski podržao snimanje spota.

Autor spota je Milovan Zika Stojimenović, Foto Mladoženja stoji iza celog projekta.

"Hteo sam da samo Vranjanci rade na spotu i budu u spotui u pesmi jer ipak je ova pesma samo za Vranje"i mislim da su odradili dobar posao", kaže Đorđe. Na kraju razgovora govoreći o pesmi Đorđe napominje:

Za pesmu bih voleo da kažem. Meni lično mnogo smeta što su svi nekako otišli odavde i mnogi drugari iz osnovne i srednje škole sa fudbala i sa izlazaka ranije, niko nije tu. Samo za Božić ili neki praznik onda se svi okupe i onda Vranje stvarno zaliči na Vranje.. I eto ja se pitam šta je Vranje bez Vranjanaca, hteo bi samo da poručim : svuda pođi kući dođi. Idite ljudi radite, pravite karijeru ali vratite se nekad kući, jer ako nastavimo da odlazimo iz Vranja onda ništa neče da ostane od ovog grada. Sve ove ulice zgrade sve je to nekako naše zajedničko, a nema ko to da čuva i da to diže na neki veći nivo. Hteli smo kroz pesmu da pozovemo sve da se vraćaju lagano kad tad u svoj grad, kaže Đorđe. On dodaje da je kada je njegova karijera u pitanju njegova želja uvek bila da snima pesme ". " Tako da radim na tome već godinama i trudiću se da do kraja godine izbacim bar još jednu pesmu, težim da što više pesama snimim ovde za naše ljude. Planiram da živim i radim ovde u Vranju. Hteo sam da budem u ovo novo vreme prvi koji će da podstakne i ostale da se malo bave muzikom. Nije samo Beograd, Niš, Novi Sad i Vranje ima svoju priču svoje ljude izlazak provod i trebaju im dobre pesme i dobri muzičari naši", objašnjava Đorđe.

foto: Privatna Arhiva

Stefan Zdravković, (28) na Instagramu poznat kao Princ od Vranje, autor teksta već ima jako dobru karijeru i uspehe na svom muzičkom putu.

Učesnik je brojnih muzičkih takmičenja. Kaže da je pesmu napisao pre četiri godine."Pesmu sam napisao bukvalno nakon što sam se probudio iz nekog sna a još sam sanjao najboljeg prijatelja kako trči kroz neke sokake po Vranju i uleće u neku kafanu i kad sam se probudio imao sam samo ogroman osećaj nedostajanja tog grada. U tom periodu su mi bili živi baba i deda i generalno to je nešto što me najviše vezuje za jug pošto mi je tu detinjstvo bilo sa prijateljima sa bakom i dekom porodicom. U tim situacijama jedini način da izbacim to iz sebe je preko gitare kroz instrumentalnu muziku ili da napišem nekakav tekst. Tekst sam napisao u sličnom obliku koji je danas objavljen i stajao je u fioci tri godine dok se nismo našli sa Đorđem i samo sam izvukao taj tekst kao ideja i rekao "brate imam ovo ako hoćeš da nešto uradimo s tim". Njemu se to dopalo pomogao mi je da preuredim tekst. Melodiju i muziku smo takođe na licu mesta pisali i otišli smo da snimimo demo nakon toga. U suštini je to nešto što je sa tim demo snimkom planirano da se finalizuje možda protekle godine, ali zbog korone i nekih drugih stvari to se tek sad realizovalo. Tako da smo imali sreću što smo u tom trenutku i on i ja bili da kažem na istim talasnim dužinama da se povežemo i sa tekstom i sa melodijom da nam se to obojici dopadne. Đorđe je pevač koji živi u Vranju i peva dugo po kafanama i super mestima. Samo sam smatrao da je prosto on prava osoba da to otpeva. I na kraju se tako i ispostavilo. Iskrena i melodija i tekst da se ne izgubi emocija.

Mnogo ljudi odlazi pa imaju tu čežnju", kaže Stefan.

Stefan se muzikom bavi od 2009. godine bio je pevač u raznim bendovima . "Solo karijeru sam započeo 2020. kad sam dobio glavnu ulogu u svetskom mjuziklu Isus Hristos Superstar nakon toga sam učestvovao na festivalima od Belorusije, Španije, Italije, Kazahstana, Bugarske i tu sam imao stvarno šansu da osvajam uglavnom gran- pri i prve nagrade. Prošle godine sam otišao na globalno takmičenje u Bugarskoj "The Voice" tako da sam tu od preko 4.000 prijavljenih ljudi ušao u Top 12 i evo ove godine imam ponudu i za Beoviziju i za Beogradsko proleće. Međutim ne mogu da postignem sve, jer sam u pregovorima sa jednom od najvećih izdavačkih kuća u Bugarskoj. Za desetak dana idem na finalne pregovore pa ću videti, ali u suštini sledeći korak mi je strana karijera. I to je nešto što još uvek nije zvanično ali sve su šanse da to bude zaista tako, pošto je 90 odsto pregovora već prošlo tako da idem tamo samo da finalizujemo to, "strana karijera" mi je trenutno glavni fokus", otkriva svoje planove Stefan..

Na nastupima u Vranju pesma Moje lepo Vranje više puta se izvodi jer na tome insistira vranjska publika uz komentar "kad će ona naša", navode autori.

"Uglavnom uvek je sviramo više puta, lepo prolazi svi pevaju snimaju prosto neverovatno. Mnogo je lep osećaj nešto što smo mi stvorili da neko prihvati i peva ne postoji veći poklon za sve nas", kaže Đorđe.

"Rasplakaste nas, šta ste nam ovo uradili, jao ubiste nas u pojam, kakva pesma, samo su neki od komentara. Kažem uvek svima, ljudi vraćajte se tužno je što ste vi tamo, nije pesma tužna".

Kurir/T.S.