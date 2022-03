ZA POLA VEKA OŠIŠAO DVE MARAKANE: Kod najpoznatijeg kikindskog brice kao u galeriji, pedantan i zlatnih ruku

Frizersku radnju Miodraga Stojkova (70) iz Kikinde, u kojoj posluje već pola veka, svakodnevno napusti veliki broj zadovoljnih mušterija. Da je tako, svedoči i knjiga utisaka. Prepuna je hvalospeva. Najpoznatiji kikindski brica zna koliko je kroz ovu radnu prošlo mušterija:

-Dosad sam ošišao dva puna stadiona Crvene zvezde. Ovaj zanat je definitivno napredovao, ali sam ja majstor starog kova. Najteže mi je bilo na početku karijere, jer su tada muškarci nosili duge kose. Izvežbao sam se na dečjim i glavama starijih ljudi- priseća se Miodrag i opisuje kako je postao brica:

- Završio sam zanatsku školu u Jaši Tomić i Subotici. Moj komšija je imao radnju. To mi se dopalo. Uvek mi je bio cilj da otvorim privatnu radnju. Privlačila me je ta sloboda. U tome sam i uspeo- priznaje Miodrag. U njegovom salonu vreme kao da je stalo. Dominiraju stare berberske drvene stolice i nameštaj. Dok čekaju svoj red na šišanje, mušterije dokolicu mogu da „ubiju“ i partijom šaha. To, međutim, nije sve. Kod Miodraga je kao u galeriji. Njegove rukotvorine od šibica plene pažnju:

-Počeo sam slučajno, iz znatiželje. Imao sam figuru katedrale, pa sam pokušao i ja nešto da napravim. Uspelo mi je, a onda su ideje počele da naviru. Pravim i brodove, katedrale, crkve, ali i vojničke šlemove. Podržavam umetnost, a iz tog razloga moj lokal krase i slike- iskren je Miodrag. Hvali i mušterije:

-Zvuči čudno, ali stvar je u tome da muškarci redovno dolaze da se podšišaju. Direktori velikih kikindskih firmi, ali i obični radnici, paori ili školarci su moje mušterije. Kod mene pedantno održavaju frizure i prate trendove, naročito deca i mlađi. Moje mušterije su i žene. Uslov je da imaju dugačku kosu. Način na koji im ja sređujem kosu, ne radi niko drugi u gradu. Bukvalno, svaku dlaku tetiram kako bi, pre svega, bila zdrava- podvlači Miodrag.

Frizer i psiholog Mislim da je frizer, istovremeno i psiholog. Ulepšava ljude, ali ih i pomno sluša. U ovoj radnji sam završio i školu života. Istina je da je sa ljudima najteže, ali i najlepše da se radi- kaže Miodrag i priznaje da će raditi sve dok ga zdravlje bude služilo.

