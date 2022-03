JOVO IZ NOVOG BEČEJA ZBOG STAKLA NA STRUJOMERU DOBIO RAČUN OD 243.000 DINARA: U najavi i sudski spor, evo o čemu je reč FOTO

Jovo Popović iz Novog Bečeja dobio je račun od Elektrodistribucije Zrenjanin da plati oko 243.000 dinara zbog navodnog neovlašćenog korišćenja električne energije.

Problem koji je doveo do svega toga bio je naizgled banalan. Pomereno staklo na brojilu vlasnik nije primetio, a ispostavilo se da je to bitan detalj.

U vanrednom pregledu radnici Elektrodistribucije Zrenjanin utvrdili su da je staklo na brojilu u domaćinstvu Jove Popovića izgurano iz ležišta. Sve je to utvrđeno u baždarnici, a nakon zamene brojila. Popović navodi da nije ni znao za problem, pokazuje račune o redovnom plaćanju, a ponašao se kao i većina građana kada se očitava stanje brojila.

foto: Printscreen/RTS

"Ja nisam otvarao nikada brojilo, to oni čitaju, oni naplaćuju. To mi je nauk za sledeće. Da sam znao, ne bi oni ušli nikada da čitaju bez mene. Ja sam ih odmah pitao, zašto ste odneli to brojilo koje je moj dokazni materijal. Na osnovu čega ste ga nosili, ako sam ga ja platio, a jesam, ja ga ugradio", kaže Jovo Popović.

foto: Printscreen/RTS

Korisnik koji ne plati račun za neovlašćeno korišćenje električne energije isključuje se sa mreže. U ovom slučaju u najavi je i sudski spor.

"Prema našem stavu, upadanje stakla u brojilo nije osnov za neovlašćenu potrošnju električne energije, kao što se tereti za to Jovo Popović. Znači, postoje drugi osnovi za neovlašćenu potrošnju električne energije, a nijedan se nije desio u ovom slučaju. Zato očekujemo sudski postupak, gde bi dokazima, siguran sam, utvrdili da Jovo nije neovlašćeno koristio električnu energiju", navodi Mladen Stanojev, advokat.

foto: Printscreen/RTS

Iz Elektrodistribucije Zrenjanin su saopštili da je na spornom brojilu omogućen nesmetan pristup i uticaj na ispravnost merenja, što se smatra neovlašćenom potrošnjom.

Upozoravaju da je korisnik dužan da čim primeti nedostatke na brojilu u roku od tri dana obavesti elektrodistribuciju i tako izbegne neprijatnosti.

(Kurir.rs/RTS)