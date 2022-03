SARMA IZ GUD! PREZIVA SE MIĆIBUĆI ALI SU GA NIŠLIJE ODMAH PREKRSTILE U MIĆU (27)! Zavoleo sarmu i ajvar a to ime nosi i na dresu!

Veoma sam srećan zbog tog imena, to je jedno tipično srpsko ime koje svi znaju - kaže japanski fudbaler Riohei Mićibući

NIŠ - Kada je došao u FK Radnički japanski fudbaler Riohei Mićibući je postao Mića, a to ime, koje nosi sa ponosom, ostalo mu je utisnuto i na dresu niškog kluba i učinilo ga prepoznatljivim.

U SRBIJI JE DOBRI NAŠ MIĆA, A U JAPANU OPASNI NASILNIK MIĆI! Fudbaler koji igra za Radnički iz Niša ima baš BURAN ŽIVOT!

Za manje od godinu dana Niš je postao njegov dom, zavoleo je sarmu i ajvar, naučio je osnovne reči na srpskom, a želja mu je da postane još bolji fudbaler u zemlji u kojoj se, kako kaže, taj sport drugačije igra nego u Japanu.

Više od pola godine je prošlo otkako je 27-godišnji Mića došao iz Japana u Niš. Bivši trener Radničkog Nenad Lalatović ga je najavio kao veliko pojačanje za niški tim, a pored toga što je zavoleo grad, kaže da mu je postalo veoma drago i njegovo novo ime, objavile su Južne vesti.

Sviđa mi se Niš, zadovoljan sa životom ovde, kao i celim fudbalskim timom koji je veoma ljubazan prema meni. Svi me zovu Mića ili Mićo, a u Japanu su me zvali Mići. Veoma sam srećan zbog tog imena, to je jedno tipično srpsko ime koje svi znaju - kaže fudbaler Mića.

Iz zemlje, koja ima jedan od najuređenijih sistema u svetu, odlučio je da svoj put nastavi u Srbiji. Razlog je, kaže, što je karijeru želeo da nastavi na evropskom tlu, a ponuda je stigla od Radničkog.

Niš je totalno drugačiji od Japana, volim ovde hranu, sarmu i ajvar, šoping, restorane i sve ljude. Sve je dobro za mene, volim i park "Čair" i Tvrđavu, ti delovi grada mi se baš sviđaju - navodi niški Japanac.

Za fudbal koji se igra u Japanu kaže da je totalno drugačiji nego u Srbiji, a to se ogleda najviše u igračima. Ističe da su srpski fudbaleri moćniji na terenu i da imaju visinu, dok su Japanci brži i imaju bolju tehniku u igri.

Iz Japana mu nedostaje porodica, prijatelji i pas, a u Nišu bolji teren, na koji se nedavno žalio i fudbaler Partizana. Voleo bih da bude bolji teren ovde. Ali, volim navijače koji dolaze, volim atmosferu na ovom stadionu, veoma je dobra. Posebno volim navijače - kaže Mića.

Planira da ostane u Srbiji i napreduje kao fudbaler, a počeo je i da uči jezik u čemu mu pomaže ceo tim. Za sada zna da kaže "dobar dan", "hvala", a kroz osmeh navodi i "čekaj, čekaj".

Podsetimo, Lalatović je prošle godine rekao da će Japanac biti jedan od najboljih igrača u Superligi Srbije, a Mića navodi da želi da poboljša igru i postane još bolji.

