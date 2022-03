USKORO: AVANTURA PARK U ZOOLOŠKOM VRTU NA PALIĆU

Zoološki vrt na Paliću uskoro dobija novu atrakciju koja će privući veliki broj posetilaca. U pitanju je Avantura park, koji na prvi pogled podseća na zanimljiv poligon sa preprekama poput onoga u emisiji „Nindža ratnici”. Ovo je atrakcija kojoj će se najviše obradovati mališani ali i odrasli, jer postoji poseban nivo u visini od 5 metara koji se može prelaziti samo uz pratnju instruktora. U razgovoru sa direktorkom Zoološkog vrta Sonjom Mandić, saznali smo detalje!

“Avantura park je jedna nova i zaista lepa atrakcija, koja se konačno otvara ove godine u Zoološkom vrtu. U suštini, ovo je jedan montažni objekat koji je već izgrađen i to u jednom od najlepših delova Zoološkog vrta, a to je u prostoru iza volijere jelena i bivola. Zaista smatram da se savršeno uklapa u kompletnu ambijentalnu celinu Zoološkog vrta. Ono što je interesantno je da je celokupan objekat namenjen ne samo za naše najmlađe posetioce, nego i za odrasle. Celokupan Avantura park ima dva nivoa, od kojih je jedan predviđen za naše najmlađe posetioce. U sklopu njega nalazi se jedna vrsta zabavne staze i igrališta koje se nalazi na visini od 1 metar. Drugi nivo je ipak za par metara viši, tačnije visok je 5 metara i on je namenjen za odrasle posetioce koji ga mogu prelaziti samo uz pratnju ovlašćenih instruktora koji će se ovde nalaziti na licu mesta u periodima kada je Avantura park otvoren”, objašnjava direktorka Zoološkog vrta na Paliću, Sonja Mandić.

Parkovi poput ovoga, zabavni parkovi za decu i odrasle, postoje u čitavom svetu i pokazali su se kao prava atrakcija za sve ljubitelje avantura i uzbuđenja. Takođe, postoji i veliki broj ovakvih parkova širom Srbije, a neki od njih se nalaze i na Zlatiboru i na Adi Ciganliji. Oni su prava carstva avanture, savršena za porodična druženja, prijatelje, sportiste, rekreativce i sve one koji žele da se napune dobrom energijom i raspoloženjem. Avantura park na Paliću će svakako biti jedno ovakvo mesto, a kako navodi direktorka Zoološkog vrta Sonja Mandić, ovo je pravo mesto i za zaposlene u kompanijama.

“Park je svakako namenjen i za odrasle i smatramo da je dobra ideja da ga koriste i kompanije sa svojim zaposlenima. Reč je o događajima poput tim bildinga, koji postaje sve popularniji među kompanijama. Naravno treba spomenuti i planinarska društva koja mogu da koriste Avantura park za obuku svojih članova i mi se zaista nadamo da će avantura park imati široku upotrebu i da će biti popularan među našim posetiocima. Trudimo se da privedemo kraju radove same okoline Avantura parka. Upravo se postavlja veštačka trava, već je poravnat teren, tako da u suštini polako završavamo sa svim radovima i park će sigurno biti otvoren do početka naše letnje sezone, odnosno prvog maja, a nadamo se da će već sredinom aprila prvi posetioci moći da ga posete”, izjavila je direktorka Zoološkog vrta na Paliću.

