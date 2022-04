ŽENE U ANTIČKOM RIMU: Otvorena izložba u Muzeju Jadra (FOTO)

Koliko se položaj žena promenio u minulih dva hiljade godina Lozničani mogu saznati u narednih mesec dana koliko će trajati danas otvorena izložba "Žene u antičkom Rimu" autorke Gordane Ković, muzejske savetnice arheološkinje Narodnog muzeja u Šapcu. Izloženo je više panoa kao i interesantan materijal, deo antičke zbirke Narodnog muzeja u Šapcu koji godinama nije bio predstavljen, a radi se o predmetima iz svakodnevnog života, stonom i kuhinjskom posuđu i nakitu koji potvrđuje da su žene i u ta davna vremena, kao i danas, volele lepo da izgledaju.

Prema rečima Gorana Vilića, istoričara i upravnika Muzeja Jadar, to je priča o ženama u antičkom Rimu, njihovom životu i položaju, a deo izložbe posvećen je najznačajnijim ženama iz tog doba.

- Na našim prostorima su Rimljani bili nekoliko vekova, došli su početkom prvog veka, ostavili dosta traga i sa područja današnje Srbije je bilo 17 imperatora. Iako žene u tadašnjem Rimu nisu učestvovale u javnom životu i nisu imale svoja prava neke su s obzirom na položaj mogle uticati na mnoge odluke. Reč je o ženama kao što je Flavija Julija Helena, majka cara Konstantina, jednog od najznačajnijih imperatora rođenih na ovim prostorima, koja je na njega uticala i zaslužna je za priznavanje hrišćanske vere kao zvanične religije – kazao je on na otvaranju izložbe.

Gordana Ković kaže da je izložen materijal koji se nalazi u šabačkom Narodnom muzeju, a potiče sa različitih antičkih lokaliteta Mačve i Pocerine i prestavlja život žena na ovim prostorima u antičko doba i život žena u samom Rimu u antičko doba jer tu postoji velika razlika.

- Žene nisu imale nikakva prava, o njima se malo zna i malo piše. Dok o ženama iz antičkog Rima nešto može da se sazna i iz istorijskih izvora, a oženama koje su živele na našim prostorima u tom periodu ne znamo ništa i o njima govori izloženi materijal. Izložba postavlja pitanje da li smo mi u ovih 2.000 godina u pogledu prava žena manje, ili više napredovali, ili nismo. Ako jesmo u kojoj meri. Kada govorimo o položaju žene u antičkom Rimu, u prvi mah se čini da je ona bila uskraćena za svaki oblik prava. One jesu tokom čitave rimske istorije bile potpuno isključene iz javnog i političkog života. Nisu imale pravo glasa, ni pravo odlučivanja. Sa porastom Rimskog carstva, menjao se i položaj žene, tako da je u vreme cara Justinijana (527-565) žena skoro izjednačena sa muškarcem i pravni položaj im je bio bolji nego u mnogim državama dvadesetog veka. To nije teško razumeti, ako znamo da su žene u svetu prvo pravo glasa dobile na Novom Zelandu krajem XIX veka, a u Švajcarskoj tek 1971. Za razliku od nekih radikalnih muslimanskih država, gde se ženama osporava pravo na pismenost, rimske devojčice su osnovno obrazovanje sticale od sedme do dvanaeste godine – rekla je ona.

Autorka kaže da joj je bila želja da pokaže da je svet od pre 2.000 godina imao neka prava koja mi danas nemamo, iako verovatno mislimo da živimo u najsavremenijem društvu i da su nam sva moguća prava dozvoljena, ali nažalost nisu.

- Predmeti koje su koristile govore da su imale potrebu da se bave kuvanjem, brinu o porodici, ulepšavaju se i da se mnogo toga nije promenilo u odnosu nekada i sada. Ono što možda povezuje sve žene jeste činjenica da su bile stub porodice, vodile brigu o domaćinstvu, vaspitanju dece, a to se nije promenilo ni do danas i to je nit koja povezuje čitav taj period od tada do našeg vremena – kazala je Kovićeva.

