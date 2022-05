VRANJE OD SUTRA U ZNAKU MANIFESTACIJE MUZEJI ZA 10: Vrata svojih objekata otvara i Narodni muzej (FOTO)

Vranje je od sutra u znaku manifestacije Muzeji za 10. Ovogodišnja tema proistekla iz teme Međunarodnog dana muzeja je Moć muzeja.

Manifestacija traje od 14. do 20. maja, a 18. Evropska noć muzeja obeležava se u subotu 14. maja.

Manifestacija Muzeji za 10 je nacionalna muzejska inicijativa, najveća u Srbiji i jedinstva u Evropi, koja se ove godine održava osmi put pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Tokom sedam dana besplatnog programa, obeležavajući Međunarodni dan muzeja, Evropsku noć muzeja i Nacionalnu nedelju muzeja, u više od 56 gradova i mesta širom Srbije, 122 učesnika na više od 170 lokacija priprema raznovrsne sadržaje.

Narodni muzej u Vranju tokom manifestacije otvoriće vrata svojih objekata: Pašinog konaka, Muzej kuće Bore Stankovića i Galerije za sve posetioce sutra, 14. maja, od 8 ujutru do ponoći, dok će od utorka do petka radno vreme svih objekata biti od 8 do 20 časova.

U Pašinom konaku Vranjanci će moći da razgledaju nedavno otvorenu stalnu postavku Narodnog muzeja dok će istog dana u Galeriji od 19 sati biti otvorena izložba pod nazivom "Nove akvizicije 2015- 2021". Reč je o izložbi umetničkih dela otkupljenih za zbirku savremene umetnosti Odeljenja istorije umetnosti vranjskog muzeja na osnovu konkursa i po podršci Ministarstva kulture.

U Muzej kući Bore Stankovića u sredu, 18. maja, od 18 sati i 30 minuta biće prikazana tv drama "Bora pod okupacijom". Tokom trajanja Manifestacije ulaz će biti besplatan.

Osim izložbi, od kojih se mnoge mogu videti samo tih dana, posetioci će biti u prilici da se uključe i u dodatne programe kao što su autorska i stručna vođenja, interaktivnih radionica za decu i odrasle, predavanja, projekcija filmova, predstava i performansa, promocija knjiga, koncerata i drugih aktivnosti.

Manifestaciju Muzeji za10 koordinira Nacionalni komitet Međunarodnog saveta muzeja - ICOM Srbija.

(Kurir.rs/T.S.)