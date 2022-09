SMARTOM NA SAHRANU KRALJICE ELIZABETE II - OD ŠALE DO NOĆNE MORE! Ovaj putni nalog direktoru iz Vrnjačke Banje napravio haos

Na društvenim mrežama osvanuo papir kojim je direktoru SC "Vrnjačka banja" Dušanu Radoviću odobren službeni put od 11 dana (od 9. do 20. septembra) na sahranu kraljice Elizabete i to "smartom".

Objava je izazvala pravu buru i lavinu komentara, ali ispostavilo se da je, kako nesuđeni putnik namernik tvrdi, u pitanju interna neslana šala njegovih zaposlenih koja je slučajno otišla u etar.

foto: Privatna Arhiva

"Putni troškovi padaju na teret sportskog centra", moglo se, između ostalog pročitati na dokumentu.

"Pogrebni turizam"

Nalog ima sve što treba: pečat ustanove i potpis predsednika Upravnog odbora Slaviše Đurovića. Zato je njegovo objavljivanje izazvao veliki bes i salvu komentara, počev od " da li je moguće da će se ovo desiti", do toga "evo gde idu pare od poreza".

Istina, neke je ovo nasmejalo pa su u šali komentarisali "pogrebni turizam" do "ovaj službeni put mora da se desi".

Radovića je sada ispričao svoju stranu priče.

"Meni nije smešno"

Tvrdi da je sve interna šala zaposlenih koja je nepažnjom otišla u etar i završila na društevim mrežama.

- U šoku sam! Sve ovo je neumesna šala. I da hoću, ne bih mogao da stanem u smart, imam skoro dva metra i 160 kilogama - počeo je svoju priču Radović.

- Određeni službenici SC su hteli da se našale, napravili su nalog, zloupotrebili pečat i falsifikovali potpis Slaviše Đurovića, i sve to je trebalo da me dočeka na stolu. Ali, neko je to slikao, poslao kumi, kuma bratu i na kraju je to neko objavio i napravio ogromnu štetu meni, SC, zaposlenima, Vrnjačkoj banji. Umesto na stolu, ja sam to video na društvenim mrežama i zapanjio se - tvrdi Radović.

Kaže i da je Đurović, čiji je potpis falsifikovan, zakazao za ponedeljak hitnu sednicu Upravnog odbora SC.

- Počinioci će biti nastrožije kažnjeni. Mali broj ljudi ima pristup pečatu, zato je lako i utvrditi o kome se radi - kaže Radović.

Telefon mu od juče, žali se, zvoni ceo dan.

- Meni ništa nije smešno, grozno je i poražavajuće da neko pravi takvu šalu - kaže Radović.

(Kurir.rs/Blic)