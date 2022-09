OTVOREN PARK MIRA U KRUŠEVCU: Spomenik je jedinstven u svetu, a ovakav park prvi u Srbiji (FOTO)

U Kruševcu je otvoren Park mira, koji je postao deo globalnog projekta Parka mira Međunarodnog instituta za mir kroz turizam.

Na svečanosti u Kruševcu, ispred Spomenika mira, zamenik gradonačelnice grada Kruševca Aleksandar Jovanović, predsednik Instituta za mir kroz turizam Jovan Popesku i direktorica Turističke organizacije Kruševac Suzana Milosavljević otkrili su ploču i zasadili drvo mira i ljubavi.

foto: Kurir/Ž.M.

- Grad Kruševac daje doprinos, gradi i širi mir u svim međunarodnim kontaktima sa različitim gradovima, posebno sa našim gradovima pobratimima. Kruševac je odlikovan sa dva najviša svetska mirotvorna priznanja - Medaljom mira i Vesnikom mira Ujedinjenih nacija. Zajedno sa našom Asocijacijom za kulturu mira i toleranciju sa Muzejom mira, Grad Kruševac je bio organizator i domaćin tri svetske konferencije međunarodne asocijacije gradova Vesnika mira na kojima su prisustvovale delegacije sa svih kontinenata. U cilju podizanja kulture mira i tolerancije u Kruševcu su na ideju naše asocijacije podignuta dva spomenika u slavu mira - Spomenik mira i Spomenik Majka Srbija i Majka Grčka. Dečji vrtić nosi naziv “Golub mira”, a čitavo naselje u gradu Kruševcu se zove Ujedinjene nacije i neke njegove ulice su dobile imena po generalnim sekretarima OUN, rekao je Aleksandar Jovanović, zamenik gradonačelnice Kruševca.

foto: Kurir/Ž.M.

Prema rečima Suzane Milosavljević, direktorke TO, za širenje filozofije mira i ideja tolerancije zaslužan je kruševački veliki mirotvorac profesor dr Pavle Bubanja, koji nije više sa nama. Zahvaljujući njemu sagrađen je Spomenik mira na Trgu mira, koji je od danas Park mira Međunarodnog instituta za mir kroz turizam.

foto: Kurir/Ž.M.

- Spomenik mira je jedinstven u svetu, a novootvoreni Park mira prvi u Srbiji i to su simboli da negujemo i promovišemo nenasilje, toleranciju, ljubav, poštovanje osnovnih ljudskih prava i svih onih vrednosti koje su sinonim za mir. Naravno, na to nas ne sme samo obavezati sporazum koji je potpisan ili ovaj spomenik gde se nalazimo, već iskrena i duboka emocija i uverenje da mir i ljubav idu zajedno koje svet i čoveka drže u jedinstvu, istakla je direktorka TO grada Kruševca.

foto: Kurir/Ž.M.

Jovan Popesku je istakao što Institut za mir kroz turizam kao deo Međunarodnog instituta za mir kroz turizam ima veliko zadovoljstvo da otvara, zajedno sa predstavnicima grada Kruševca, prvi Park mira u Srbiji. Zamenik gradonačelnice, direktorka Turističke organizacije grada Kruševca i direktor Međunarodnog instituta za mir kroz turizam zasadili su u parku drvo koje simbolizuje mir. Pre otvaranja parka u Gradskoj upravi potpisan je sporazum o saradnji u uspostavljanju i funkcionisanju Parka mira Međunarodnog instituta za mir kroz turizam.

foto: Kurir/Ž.M.

Na svečanosti su govorili i Jovana Živković učenica Ekonomsko trgovinske škole ispred mladih i Ilija Jovanović, predstavnik Edukativnog centra Kruševac ispred nevladinog sektora.

U kulturno umetničkom programa učestvovali su Marija Golović, učenica Hemijsko tehnološke škole, Kristina Damjanović, vokalni solista, kao i članovi Dramskog studija KCK - Luka Dimitrijević i Aleksandar Gašić.

Kurir.rs/Ž. M.