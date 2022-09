NAJSLAĐA ULICA U SRBIJI: Deseti Regionalni Sajam meda u Loznici (FOTO)

Jubilarni, deseti put Loznica je domaćin Regionalnog sajma meda koji organizuju Pčelarsko društvo Loznica i Turistička organizacija grada Loznice (TOGL) uz podršku gradske uprave i Regionalne razvojne agencije "Podrinja, Podgorine i Rađevine". Od petak do nedelje nema u Srbiji slađe ulice od Cvijićeve u Loznici gde su štandovi izlagača koji osim meda nude i proizvode od njega kao i opremu za pčelarenje.

foto: Kurir/T.I.

Sajam je otvoren juče, a Snežana Perić, direktorka TOGL, rekla je da je trodnevni Sajam meda gastronomska i privredna manifestacija koja mnogo znači u smislu poboljšavanja lozničke turističke ponude. Osim Lozničana na sajmu su i turisti koji su u poseti Vukovom kraju, gde turistička sezona traje 365 dana, i mogu videti šta nude ovdašnji pčelari. Zahvalni smo izlagačima iz lozničkog kraja, ali i svima onima koji su došli da nas podrže iz celog regiona. Među izlagačima je više od dvadeset proizvođača meda, a sa etno-bazarom, više od pedeset – kazala je ona.

foto: Kurir/T.I.

Medne dane zvanično je otvorio zamenik načelnika gradske uprave Milorad Matić koji je rekao da će lokalna samouprava stajati uvek iza ovakvih i sličnih manifestacije koje Loznicu dodatno promovišu na najlepši način i čestitao organizatorima što već deset godina okupljaju pčelare iz Loznice i regiona.

- U saradnji sa TOGL i udruženjima građana tokom godine gradska uprava organizuje više manifestacija što je dobro. Podržavaćemo ovakve projekte, biti dobri partneri na njihovoj realizaciji jer oni nisu dobri samo za učesnike već i za promociju ovdašnjeg turizma i naše Loznice – rekao je on.

foto: Kurir/T.I.

Loznički pčelar Nenad Palangetić otkako je pre osam godina počeo da se bavi pčelarstvom redovan je učesnik sajma. Ima 200 društava i kaže da je ova godina u odnosu na prethodne bolja iako je srednje prosečna. Vrhunske godine prinos je 50, 60 kilograma po košnici, a ove je oko 32 do 35, zavisi da li su košnice pčelari selili ili nisu, ali je u odnosu na prethodne ‘‘fantastična’‘.

- Ima interesovanja, neko kupi, neko ne, a kilogram meda je od 1.000 do 1.500 u zavisnosti od vrste meda. Može se ovde naći i polen, propolis, matična mleč, bronho med, med sa koprivom, polenom, kakaom i lešnikom, suvo voće u medu, saće u bagremovom medu, a sve je prirodno i zdravo. Nažalost, naš narod ne troši dovoljno meda, a i ne poznaje ga najbolje. Kad ljudi vide kristalisan med kažu ‘‘preterali ste sa šećerom i sad se med šećeri’’, a u stvari je to pravi med – kaže on.

foto: Kurir/T.I.

Dragan Radičević iz lozničkog Pčelarskog društva kaže da pčelari posle pet godina prvi put beleže dobru sezonu pa je sajamska ponuda bogata. On je prvog dana Sajma meda Zlatne plakete uručio je onima koji su tokom minule decenije pomagali ovom udruženju i organizaciji okupljanja pčelara na ovaj način. Priznanja su dobili gradskа upravа, Snežanа Perić i TOGL, Vladan Jakovljević svojevremeno predsednik Pčelarskog udruženja koji je i jedan od pokretača manifestacije, Regionalnoj razvojnoj agenciji ‘‘Podrinja, Podgorine i Rađevine’‘ i Mirjani Pejak, koja je bila na čelu TOGL kada je pokrenut ovaj sajam. Inače, TOGL je priredila bogat kulturno-umetnički program, prvog dana su nastupili KUD ‘‘Karadžić’’ i orkestar ‘‘Vožd’’, igralo se i danas, a nastupa kulturno - umetničkih društava biće i sutra kada se sajam završava.

Kurir/T.I.