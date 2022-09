ČIM JE PUTIN POMENUO NUKLEARNO ORUŽJE, SRBI SE DOHVATILI KREMANSKOG PROROČANSTVA: Evo šta su "videli" Tarabići, hoće li biti rata

ČAČAK/UŽICE - I dok je na teritoriji Rusije u toku delimična mobilizacija, meštani srpskog sela Kremna na obroncima Tare mirno spavaju.

Na čuvenoj planini proroka kažu da ratne zime neće biti, jer su Tarabići u svojim knjigama davno predskazali ishod ove svetske krize.

- Kod nas, u Srbiji, ratova neće biti, postoji mogućnost da ratuju druge zemlje preko nas. Tarabići su rekli da će biti plamena u Ukrajini, ja do tada nisam ni znao da ona postoji, pa se u knjizi nastavlja da će se vatra proširiti na više delova, a kao što vidimo došlo je to vreme gde će narod biti nezadovoljan izaći će na ulice i zavladaće boleština, a to je kuga. Nema tu mnogo priče, zapisano je pre više od 200 godina da Rusija postaje najveća svetska sila - kazao je Obrad Mirković iz Kremana, sela proroka.

Ipak njihovo mišljenje ne dele građani Požege i Čačka, koji i te kako strahuju od razvoja ratne situacije u Rusiji i Ukrajini. Najviše se plaše atomskog udara.

- Mislio sam da ova kriza neće trajati dugo, sada se već plašim da ne bude još gore. Ako aktiviraju i bace atomsku bombu bićemo svi sravnjeni sa zemljom. Bojimo se mogućeg smaka sveta, čim prete najjačim oružjem.

Ovo je propast. Ako Rusija ne obustavi vojne operacije nad Ukrajinom, odosmo u propast i mi i ceo svet. Nato podržava one koji su krivi, mislim na Ukrajince - kazao je za RINU, Slobodan Vasilijević iz sela Ljubić kod Čačka. Slično mišljenje dele građani Požege, naročito stariji koji su ratno stanje već prošli.

"Na svojoj koži smo već dobro osetili kako izgleda kad strahujete za svoj i živote svojih najmilijih. Da li će biti mobilisani i poslati u rat. Bilo ne ponovilo se. Svaki dan slušamo vesti i sve se nadamo da će se konačno ljudi urazumiti i prestati sa ovim krvoprolićem i stradanjem", kažu u Požegi.

