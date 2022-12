STEVANOVE KRAVE NISU KAO DRUGE, VIŠE VOLE INSTRUMENTAL NEGO PESMU S REČIMA: Ostao u čudu, zbog muzike daju više mleka?! (FOTO)

Čim ugasimo radio, one riču kao da su gladne, vidno su nezadovoljne, kaže domaćin sa Suvobora

GORNJI MILANOVAC - Prema brojnim svetskim istraživanjima, dokazano je da krave daju više mleka ako slušaju muziku. Da ovo nije samo puka teorija, već i činjenica dokazana u prkasi najbolje pokazuje primer sa farme Stevana Ivanovića iz sela Pranjani na Suvoboru.

On svojim kravama pušta muziku sa radija, a one mu daju još više mleka. Ipak, ne reaguju tako dobro na svaki žanr i pesmu, već i one imaju svoje omiljene hitove.

foto: Rina.rs

„Neki puštaju Baha, neki Betovena, Mocarta, mi ovde stanicu na radiju podešavamo na narodnu muziku. Čini mi se da više vole instrumental, nego pesmu sa tekstom. U našoj štali nikada nije bilo manje od 10 grla, od toga i živimo, pa smo im obezbedili i lagodnost u vidu muzike”, rekao je Stevan za RINU.

Merilo njihovog prinosa jeste muzilica, a domaćin Stevan zadovoljan je količinom mleka koje njegove krave daju. Smatra da osim što im muzika prija i daju više mleka, ona utiče da budu mirnije i druželjubivije.

„One vole da imaju čuju oko sebe neke glasove. Tako se navikavaju na buku, ne skaču i ne beže dok se muzu. Mnogo su mirnije kad imaju muziku, čim im ugasimo, one riču kao da su gladne, vidno su nezadovoljne. Čini mi se kada bi im taj vid ugođaja ugasili, to bi za njih bilo kao kazna”, pojasnio je Stevan.

foto: Rina.rs

Ako vas put navede u suvoborska sela i začujete iz neke štale šumadisjku dvojku, znajte da se to pušta zbog krava koje obožavaju te zvuke. Osim, što utiče na njihovo raspoložnje često i farmeri zapevuše dok rade, pa im obavljanje teških poslova u štali lakše pada.

Kurir.rs/RINA