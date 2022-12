MALEŽANKA ŽIVI U MOKRINU A OVO JOJ NAJVIŠE SMETA U SRBIJI: Kap prelila čašu kad je bila kod lekara! Deca joj stalno OVO DOBACUJU

Pet iz Malezije se preselila u Srbiju i sada živi u Mokrinu, a na društvenim mrežama redovno objavljuje video klipove u kojima pokazuje šta kuva i kako provodi dane.

Tako je u jednom od njih otkrila i šta joj se gotovo svakodnevno dešava i šta nikako ne može da shvati kada je reč o životu u Srbiji.

"Ljudi zure u mene kao da ne mogu da ih vidim, a deca mi govore "ćing ćong" kada prolaze pored mene", objavila je ona na Tiktoku.

Potom je u nekom od narednih videa, odgovarajući na komentare otkrila i šta je tačno navelo da ovo objavi.

"Mislim da to treba da podelim sa drugima da i drugi znaju, ne rade svi to. Ne reagujem na takve stvari. Inače, bila sam kod lekara i dok sam čekala red dve žene su zurile u mene, bukvalno i šaputale i ja sam namerno tako gledala u njih. Rekla sam to i mužu i on je bio šokiran", objasnila je ona.

Neki su joj u komentarima poručili i da Srbija nije multietnička država.

"To nije Amerika, ljudi su ovde u većini Srbi i ako ti nisi, onda te smatraju građaninom drugog reda, ovo nije multietnička država", glasio je jedan od komentara sa kojim se ova žena nije složila.

"Ne verujem da svi misle tako kao ti. Ne možes to da dokažes, ima toliko divnih ljudi u Srbiji i ne znam zašto se to dešava", napisala je ova žena iz Malezije, koja se na društvenim mrežama potpisuje kao petraszrnic.

"To je nepoštovanje, žao mi je što si doživela tako nešto", još jedan je od komentara.

Neki su joj napisala da su imali slično iskustvo kada su bili u Aziji.

"Dok sam bila u Aziji deca su stalno gledala u mene, nazivala me raznim imenima, pa? Koja je tvoja poenta?", upitala je jedna korisnica Tiktoka.

"To nije u redu, nigde na svetu ne treba da bude u redu. U Srbiji su svi lepi i divni, ali zure u mene stalno i to u većini slučajeva nije ništa loše, nasmejem im se i oni mi uzvrate osmehom. Nisam mislila da kazem kako su svi loši, samo sam osetila potrebu da to podelim sa svima. Desilo mi se to i juče i osećala sam se veoma neprijatno, to ne radi svako ali dešava se", objasnila je ona.

