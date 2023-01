5 BEBA ROĐENO, JOŠ DVE SE OČEKUJU: Već tri godine Loznica plaća vantelesnu oplodnju

LOZNICA - Tri poslednje godine Grad Loznica iz lokalnog budžeta nadoknađuje troškove za vantelesnu oplodnju (VTO) i Lozničanke koje nisu navršile 45 godina u momentu podnošenja zahteva od početka imaju pravo na ovu podršku. Prve godine u budžetu je u tu svrhu bilo predviđeno pet, minule dve godine po šest miliona dinara, koliko je planirano i za 2023, a do sada su podršku za VTO dobila 33 para, kažu u lokalnom Odeljenju za društvene delatnosti.

Minule godine prijavilo se osam bračnih parova koji su dobili sredstva, ali svima nije dato maksimalnih 350.000 dinara jer su dva tražila manji iznos u skladu sa predračunom ustanove u kojoj će obaviti vantelesnu oplodnju. Prve godine je četrnaest bračnih parova dobilo po maksimalnih 350.000 dinara, a druge je njih jedanaest imalo priliku da se ostvare kao roditelji. Uz sve to Loznica refundira i troškove bračnim parovima koji se leče i u inostranstvu. Grad finansira VTO za bračne parove sa njegove teritorije koji su državljani Srbije, korisnici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, po preporuci lekara su lečili primarni ili sekundarni sterilitet i nisu mogli dobiti potomstvo, kao i da su preko Fonda bar tri puta pokušali to da učine. Pošto je Vlada Srbije donela odluku kojom je VTO omogućena i ženama starosti do 45 godina, onda mnogi pokušavaju da dođu do potomstva preko Fonda, a lokalnoj samoupravi obraćaju se oni koji iz nekog razloga na to nemaju pravo.

Prema podacima iz Odeljenja za društvene delatnosti za tri godine je zahvaljujući ovoj podršci grada rođeno pet beba, a početkom ove se očekuju još dve. Neki parovi nisu imali uspeha, ali je zato jedan posle prvog odlaska u Prag dobio jedno, a sada čeka i drugo dete. Očekuje se da javni poziv za dodelu sredstava grada za troškove VTO bude otvoren u februaru, a uslovi su isti kao i tri minule uzastopne godine. Loznica godinama ima niz mera kojima podržava natalitet.

Pare i za prvi brak i decu

Za prvi sklopljen brak iz lokalne kase supružnicima sledi nadoknada u visini jednog prosečnog ličnog dohotka isplaćenog na teritoriji Loznice za mesec kada su bili kod matičara, za svako prvorođeno dete roditelji dobijaju 15.000 dinara iz budžeta, za drugo, treće i četvrto po 20.000, a onima koji dobiju blizance, odnosno trojke po 40.000, odnosno 50.000 dinara. Svi koji su treće dete dobili do kraja 2017. godine ostvaruju pravo na određenu novčanu naknadu do punoletstva iz budžeta dok nezaposlene porodilje, odnosno roditelji do navršenih godinu dana deteta ostvaruju iz budžeta pravo u iznosu od 10.000 dinara mesečno.

