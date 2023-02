PRAVA ŠUMSKA ZVERKA OGLADNELA PA PROŠETALA CENTROM NOVOG SADA?! Ljude napada pravo na nezgodno mesto (VIDEO)

Neouobičajeni prizor snimljen je jutros oko 7 časova na Bulevaru oslobođenja, iza Simpa, a radi se o jazavcu.

Poznato je da je jazavac prilično agresivna životinja i da hoće da napadne čoveka kad se oseća ugroženo, a napada pravo na nezgodno mesto.

Jazavci su skloni infestaciji Baylisascaris parazitima. Mogu biti prenosioci besnila i veruje se kako su prenosnici goveđe tuberkuloze.

Jazavac ili evropski jazavac (lat. Meles meles) je vrsta životinje iz roda jazavac (lat. Meles), koji pripada porodici kuna. Uglavnom živi u odajama ispod zemlje koje sam kopa, a koje su hodnicima povezane sa površinom. Težak je do 25 kg, a dužina mu se kreće od 90-110 cm.

00:08 Nesvakidašnji posetilac snimljen u Novom Sadu

Jazavac je pretežno noćna životinja, tako da ima slabo razvijen vid, nešto bolje razvijen sluh i odlično razvijeno čulo mirisa. Obično živi u skupinama od po nekoliko jedinki i na svojoj teritoriji ima više jazbina u kojima boravi. Spada u grupu svaštojeda. Tokom zime jazavac ulazi u jednu vrstu zimskog sna, koji povremeno prekida radi uzimanja hrane ili vode.

Boja krzna je obično siva na leđima, crna na donjim delovima tela, a na glavi ima crne i bele pruge. Evropski jazavac dostiže visinu u nivou ramena od 25 do 30 cm, dužinu tela od 60 do 90 cm, dužina repa je od 12 do 24 cm.

Mužjaci su malo veći od ženki, ali mogu biti mnogo teži od ženki. Masa im se menja sa godišnjim dobom, povećava se od proleća do jeseni i dostiže maksimum početkom zime. Tokom leta teže od 7 do 13 kg, a tokom jeseni od 15 do 17 kg. Najveća izmerena masa jedinke jazavca koja je potvrđena je 27,2 kg.

Jazavci ne padaju u zimski san, iako u područjima s jakim zimama mogu pasti u stanje obamrlosti u trajanju od dva dana.

