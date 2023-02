SELO SA NAJVEĆIM BROJEM TREĆEROĐENE DECE U SRBIJI! Škola i vrtić su puni, a svadbe i prvi rođendani ovde su najčešća veselja

Dugo godina zaboravljeno i zapostavljeno gornjomilanovačko selo Pranjani doživelo je u poslednjih nekoliko godina potpuni preporod i sve više liči na varošicu koja ima infrastrukturu na kojoj bi im mnogi pozavideli.

Pranjani su i selo sa najvećim brojem trećerođene dece i to je sigurno njihovo najveće bogatstvo, pa je osnovna škola „Ivo Andrić” uz pomoć države u potpunosti promenila svoj izgled jer očekuju da će prva slova u ovoj kući znanja učiti sve više mališana.

- Kada se uslovi popravljaju i kada to roditelji vide oni onda imaju motiv da ostaju ovde, zato smo i ulagali dosta u školu i unjen estetski i funkcionalni izgled. Zahvaljujući saradnji sa ministarstvom prosvete od kog smo dobili značajan broj novih računara, od sredstava državne uprave i lokalne samouprave izgrađen je teren sa veštačkom travom i teretana na otvorenom, takođe sredstva su stigla kroz projekat i od ministarstva pravde, od kojih smo kompletnu stolariju koja je bila u potpunosti dotrajala”, ističe za RINU direktor škole Zoran Pantović.

foto: Rina

Država je prepoznala potencijal ovog kraja i uložila značajna sredstva u njegov preporod. Put Takovo – Pranjani u dužini od 25, 5 kilometara vrednosti 300 miliona dinara, direktna je veza Pranjana sa autoputem Miloš Veliki.

- Sada iz Pranjana do Gornjeg Milanovca stižemo za pola sata, do Čačka za 20 minuta, putevi definitivno povezuju ljude. To se itekako osetilo u našem selu, ljudi putuju na posao, deca u školu, ne plaćaju se više kirije za stanove u Gornjem Milanovcu ili Čačku, a sve to zahvaljujući putu. Raspoloženje se među ljudima popravilo jer se vidi da se u naše selo ulaže”, kazao je predsednik MZ Radovin Velinović.

foto: Rina

Put, međutim, nije jedina državna investicija u ovom istorijskom selu. Danas se u Pranjanima gradi preko četiri kilometra kanalizacione mreže, sa 1600 priključaka, a za drugu fazu planiran je i prečistač otpadnih voda.

- Sve ovo je za ovaj kraj od izuzetnog značaja, ako znamo da je nakon Drugog svetskog rata pa do pre desetak godina bio praktično nevidljiv za državu. Aleksandar Vučić je prvi predsednik Srbije koji je ovde došao ne samo jednom, već nekoliko puta, i koji je poslao snažnu poruku da bez razvoja seoskog područja i infrastrukture na selu, ne možemo očekivati da narod tu i ostane”, rekao je predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević.

foto: Rina

Ono što Pranjancima jedino nedostaje jeste stabilno vodosnabdevanje, jer stari seoski vodovod ne podmiruje potrebe ovih ljudi a sve češće voda iz ovog sistema nije bezbedna za upotrebu zbog česte pojave fekalnih bakterija u njој.

Kurir.rs/RINA