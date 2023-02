KIDISALI SU, OBORILI ME, UJEDALI PO GLAVI! Oglasila se Tamara iz Bora koju su napali stafordi: Vlasnici ovo molili pa pobegli FOTO

Tamaru N. iz Bora u četvrtak uveče napala su dva vlasnička staforda i naneli joj teške telesne povrede. Psi su je izujedali po licu, a sve je počelo kada je čula lavež svojih pasa u dvorištu.

Povodom celog slučaja oglasila se na društvenoj mreži Fejsbuk i navela da je pod velikim stresom.

"Čula sam lavež mojih pasa u dvorištu, moj suprug je bio napolju nekim svojim poslom te sam ga na vratima odmah upitala zašto naši psi toliko laju, na šta sam od njega dobila odgovor da su neki debili na stadionu preko puta naše kuće pustili staforde ili pitbulove, šta li su već, sa povodca i da su se naši zato uznemirili.

foto: Facebook

Znajući da otprilike u to vreme deca iz komšiluka kreću svojim kućama/stanovima, jer kada je lepo vreme kao danas, dan provedu ovde kod baka i deka, znajući da komšije prošetaju i svoje pse u to vreme,da u to vreme izađe sva omladona iz komšiluka na isti taj stadion, krenula sam da ih zamolim da vežu svoje pse kako ne bi došlo do nekog incidenta", započela je Tamara.

Ona je inače, kako navodi, volonter društva za zaštitu životinja, a ceo slučaj je i snimila.

"Ni reč nisam izustila, psi su već krenuli na mene, oborili me na zemlju i krenuli da kidišu i ujedaju me po glavi na kojoj imam ujedne rane, od kojih su dve morale da se ušiju, jedna na temenu i druga na arkadi, druge rane su ostale otvorene jer se ujedne rane inače ne ušivaju osim ako nisu velike.

Na svu sreću moja majka je izašla iz kuće i čula moje povike upomoć, i dotrčala je zajedno sa mojim mužem.

Vlasnici su uspeli nekako da savladaju pse i otrgnu ih od mene, kako mi je posle mama rekla, jer se tog dela i ne sećam najbolje... Ja sam uspela da pozovem policiju", napisala je Tamara na Fejsbuku.

Kako je dalje navela u objavi, vlasnica je zamolila da ne zove policiju.

"Dotična vlasnica me je svo vreme molila da policiju ne zovem i meni u krvavo lice nabijala telefon sa slikama kako psi spavaju sa decom u krevetu... Dok je drugi vlasnik rešio da krene na moga muža... Nakon što su shvatili da će policija uskoro doći počeli su da beže, ali je policija na svu sreću bila brža od njih", objasnila je ona.

Tamara se zahvalila policajcima koji su bili na uviđaju, za svu podršku, strplejnje i reči utehe koje su imali.

"Neki se verovatno i "slade" sada, misleći da su mi psi koje toliko branim i volim napokon došli glave. Koliko god nakaradno zvučalo, i sada posle svega, posle sve traume koju sam doživela, i ovog puta ću reći da psi NISU krivi već NESAVESNI VLASNICI", zaključila je ona.

(Kurir.rs)