33. "TUCANIJADA" U MOKRINU, AUTSAJDERI POTUCALI ŠAMPIONE: Prvom titulom se okitio pravnik iz Švedske (FOTO)

Najveći hrišćanski praznik u Mokrinu je obeležen Svetskim prvenstvom u tucanju farbanim kokošijim jajima, a ovo 33. izdanje po mnogo čemu će ostati upamćeno. Najviše razloga za zadovoljstvo imao je Dušan Radić iz Švedske.

Primerak pravnika iz Hamstada, imao je tvrđu ljusku od jajeta sa kojim je do finala dogurao Željko Stojanović iz Mokrina, profesor muzičkog. Upravo je on, već u prvom kolu, iz daljeg takmičenja izbacio zemljakinju, Ivanu Prodanović, prošlogodišnju pobednicu, jedinu ženu koja je uspela da trijumfuje na “Tucanijadi”. Ponovo se potvrdilo da je najteže odbraniti titulu:

-Redovan sam učesnik ovog takmičenja i ne propuštam priliku da Vaskrs provedem u Mokrinu. Četvrto mesto je moj dosadašnji najbolji rezultat. Ovome se apsolutno nisam nadao- rekao nam je Radić nakon što je pojeo polovinu pobedničkog jajeta. Pravilo nalaže da sudija i pobednik na ravne časti pojedu jaje i tako potvde da je sve regularno:

-Jaje je pravo mokrinsko jer se zna da ovde koke nose najtvrđa na svetu. Imao sam veliku tremu kako se takmičenje bližilo kraju. Ruke su mi drhtale. Na ovom takmičenju učestvovao sam desetak puta- kazao je Radić. Uzbudljivo je bilo i u juniorskoj konkurenciji. Pobeda je na kraju pripala petogodišnjem Tadiji Latinoviću iz Mokrina. Potucao je Luku Badrljicu:

-I meni je ovo prva titula svetskog šampiona. Ja sam izbirao pobedničko jaje. Niko mi u tome nije pomogao- pohvalio se mladi šampion. Organizatori poznatog takmičenja najbolje su bogato nagradili.

Učestovalo stotinak takmičara

U obe konkurenciji, juniorskoj i seniorskoj, učestvovalo je stotinak takmiča iz naše zemlje i inostranstva.

Takmičari kuckanjem o zube, određuju koje ima jaku ljusku. Najbolja je oblo jaje koje “sitnije tuče”, poput kucanja u staklo. Ukoliko su to viši tonovi, onda je to jaje koje takmičara, uz malo sreće i povoljan žreb, može da dovede i do trona.

Finalna jaja u sefu

Da bi se izbegle eventualne mahinacije, u vidu manjeg guščijeg, pačijeg ili većeg morčijeg jajeta koje je "filovano" voskom ili auto gitom, a što se ranije dešavalo, od 14. "Tucanijade" finalna jaja se čuvaju u specijalno napravljenom sefu. Rodonačelnik ovog takmičenja je seoski lekar Bogdan Seđakov. Njegov kolega, stomatolog Živa Ladičorbić, svoje zemljake naučio je da kuckanjem jaja o zube, po zvuku, odrede koje je najtvrđe- pojasnio je Živica Terzić, glavni sudija.

