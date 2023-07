POČEO 30. FESTIVAL EVROPSKOG FILMA NA PALIĆU

Jubilarni 30. Festival evropskog filma na Paliću sinoć je svečano otvoren na palićkoj Letnjoj pozornici. Dobrodošlicu u svet sedme umetnosti, koja 30. put u Suboticu donosi filmski duh Evrope, filmskim stvaraocima i gostima poželeo je gradonačelnik Subotice Stevan Bakić. On je, tom prilikom, podsećajući da za tridesete kažu da su najbolje godine, istakao da jubilarno 30. izdanje Festivala i ove godine pred mnogobrojnu publiku na Palić donosi najbolje filmove Evrope.

foto: Grad Subotica

“Festival je tokom svog sazrevanja izdržao mnoge nedaće, valjda zato što je i sam nastao u godinama kada mu vreme nije, nesvestan šta sve može da ga zadesi. Kažu da ovaj Festival to samo potvrđuje, da oni koji se rađaju u nevreme i odrastaju u turbulencijama, izrastu u čvršće i zrelije. Ovaj Festival to samo potvrđuje. Mnogi su ga smatrali neperspektivnim i predviđali mu tužan kraj, a on je izrastao u pravog diva. Prkoseći vremenu i prilikama, a praveći paradokse, jer kako objasniti drugačije a ne kao paradoks činjenicu da zemlja koja nije članica EU ima jedan od najboljih festivala u toj istoj uniji“, naglasio je Stevan Bakić.

foto: Grad Subotica

Kultura je nešto što je najbitnije za opstanak i identitet jednog naroda, rekao je Bakić, i u tom kontekstu je jubilej Palićkog festivala vrlo značajan događaj.

„Grad Subotica se borio za ovaj Festival dugo i tiho. U vreme kada je čak većina svetskih filmskih smotri otkazivana, mi smo trajali. Jubilarno trideseto izdanje slavimo svesni da ponovo, kao mnogo puta do sada, umetnost prkosi sveopštoj nesigurnosti i nezavidnoj poziciji u kojoj se danas nalazi svet. Otvaramo ovu smotru filma uvereni da će on još dugo trajati, jer ono što poseduje kao ključno za takvo uverenje jeste kvalitet“, rekao je Stevan Bakić.

foto: Grad Subotica

Kvalitet filmskih ostvarenja nešto je što nikad nije dolazilo u pitanje i ne postoji način da osiromašimo naš duh i želju da Festival učinimo boljim, podvukao je Bakić.

„Zato večeras, pred početak 30. jubilarne svetkovine filmske umetnosti, stojim pred vama ispunjen velikim zadovoljstvom što će u narednim danima ovaj Festival biti ne samo bioskop pod zvezdama, nego i mesto susreta mnogih prijatelja, novih poznanstava, različitih generacija ali i različitih pogleda na svet i društvo. Za Subotičane je ovaj Festival značajan ne samo zbog činjenice da je Festival utemeljio evropske kulturne vrednosti, nego i zbog toga što su uz filmske susrete odrastali i družili se uz ostvarenja koja prate sudbine evropskog čoveka, istovremeno ukazujući na svu lepotu i važnost različitosti“, istakao je Stevan Bakić

foto: Grad Subotica

Subotica, prema njegovim rečima, simbolično odslikava baš takav prostor, baš takvu dimenziju – lepotu, bogatstvo i važnost različitosti.

„Palić bez Filmskog festivala nije Palić, a Palićki festival nije samo film. To je i muzika, to je i turizam, to je i međuregionalna saradnja. Palićki festival za nas je mnogo više od filma. I mnogo više od umetnosti. On je jedan od simbola našeg grada. Posebno se zahvaljujemo Ministarstvu kulture i informisanja, koje je pružilo najveću podršku, što govori o nacionalnom značaju palićkog festivala i ozbiljnoj kulturnoj politici Vlade Republike Srbije. Zahvaljujemo se takođe i Pokrajinskoj vladi, Sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, medija programu „Kreativna Evropa“ i svima koji daju svoj doprinos da Palić u festivalskim danima postane centar evropskog filma“, naglasio je Stevan Bakić

foto: Grad Subotica

Odajem, kao i uvek, posebno priznanje našem kreativnom timu, direktoru Festivala Radoslavu Zelenoviću, izvršnom producentu i svim njihovim saradnicima, koji čine da najlepša slika Palića, Subotice i Srbije, ode u svet. Širom otvaramo vrata velikim imenima sedme umetnosti, i time promovišemo Suboticu i Srbiju u najboljem svetlu“, rekao je Stevan Bakić.

On je, ovom prilikom, čestitao i svim dobitnicima festivalskih priznanja.

„Velika mi je čast da mogu da pozdravim brojne iskrene ljubitelje filma okupljene na Paliću, da u svoje i u ime naših sugrađana svim gostima izrazim dobrodošlicu u naš grad. Želim svim gostima, ljubiteljima filma i sugrađanima ugodne festivalske dane i mnogo novih nadahnuća sa velikog ekrana, a svima vama želim večeras ugodno veče, ugodan boravak i dobru zabavu, a mi vas očekujemo i naredne godine“, rekao je Stevan Bakić.

foto: Grad Subotica

Festival evropskog filma uživa podršku Pokrajinske vlade, koja je prepoznala značaj razvoja sedme umetnosti na severu Srbije.

“Filmska industrija u našoj zemlji beleži intenzivan rast, ulaže se sve više sredstava u ovaj važan kulturni segment. Film je jedna od umetničkih čarolija 20.veka, a brojna filmska ostvarenja snimana su u Vojvodini poput Santa Marija dela Salute", "Ime naroda" a u toku je i snimanje "Deca Kozare". Pokrajinska vlada je i ove godine uspela da pomogne brojna ostvarenja, da kažem renesansu filmu. Kultura je temelj duhovnosti i opstanka jednog naroda i mi ovde vidimo posvećenost i privrženost filmu”. - istakao je Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade.

foto: Grad Subotica

Duško Kovačević, predsednik Saveta i Radoslav Zelenović, direktor Festivala evropskog filma ovogodišnju nagradu “Aleksandar Lifka” za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji uručili su glumcu Bogdanu Dikliću.

“Diklića je jedan od naših najznačajnijih glumaca koji je odigrao uloge u filmovima koji se pamte. Ove godine je tačno 40 godina od premijere „Maratonaca“, to je lepa priča, a manje lepa je da smo mi bili mlađi 40 godina i zato je taj film tako tragičan”, rekao je Duško Kovačević

foto: Grad Subotica

Direktor FEF Palić, Radoslav Zelenović o trideset godina Festivala je rekao:

“Da je bilo lako – nije. Da je bilo veliko zadovoljstvo – jeste. Da je moglo više – verovatno. Da je moglo bolje – teško. A najlakše je bilo u onom delu kada su nam pomagali predsednici Saveta našeg festivala, Žilnik, Lečić, Milena Dravić, Mira Banjac, Duško Kovačević”, rekao je Zelenović.

foto: Grad Subotica

U kultnom filmu „Maratonci trče počasni krug“ Bogdan Diklić je glumio Mirka, a njegove replike izgovorene pre četiri decenije i danas se citiraju.

“Sa Palićem sam odavno povezan, ovde sam kao mali tramvajem dolazio u Zoološki vrt. Jako sam radostan. Ponovo ću reći da sam predstavnik svih ljudi sa kojima sam radio ovih prvih 48 godina i svima se zahvaljujem”, rekao je Bogdan Diklić.

foto: Grad Subotica

Po završetku svečane ceremonije, glavni takmičarski program otvoren je projekcijom filma „Madam Di Bari” rediteljke Majven.

Ovogodišnje, trideseto izdanje Festivala evropskog filma Palić, održaće se u tradicionalnom festivalskom terminu, od 15. do 21. jula na Paliću i u Subotici, u organizaciji Otvorenog univerziteta Subotica. Festival se ove godine održava na više lokacija, među kojima su jedinstvena Letnja pozornica na Paliću, kao i bioskopi Eurocinema, Abazija i Lifka. Na Festivalu se očekuje preko 150 filmskih profesionalaca iz zemlje i inostranstva.

foto: Grad Subotica

Grad Subotica.