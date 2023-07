Na deonici magistralnog puta od Zlatibora ka Crnoj Gori, u mestu Smiljanića zakosi došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva vozila.

- Došlo je do čeonog sudara prilikom koga je jedno vozilo završilo van kolovozne trake, do same bankine - kazao je za RINU jedan od očevidaca.

Na lice mesta stigla je ekipa Hitne pomoći, policija i vatrogasci.

Saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen pa su se stvorile kolone.

