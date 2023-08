PA OVO JE GORE NEGO KOD MILOJKA! U ovom mestu u Srbiji izmereno MINUS 2 usred avgusta?! Ujutru provirili kroz prozor kad ono belo!

Priča o Milojku iz sela kod Nove Varoši koji je juče ujutru slikao ono što su najstariji meštani videli tek dvaput u životu, izazvala je veliko interesovanje čitalaca.

On je lično svedočio i fotografijom zabeležio neobičnu pojavu: slanu početkom avgusta, u danima koji bi trebalo da budu najtopliji dani leta u našim krajevima.

Međutim, ima i hladnije nego kod Milojka, a nije čuvena ledena Sjenica!

Reč je o mestu koje inače važi za najhladniju tačku Srbije i u kojem su zime surove. Tamo žive pravi gorštaci navikli na život u velikim snegovima i visokim smetovima, te surovoj klimi gde temperatura zimi pada i do minus 40.

Međutim, leta im se ne razlikuju mnogo od gradskih, prži tamo i te kako jer je nadmorska visina velika.

Ali ono što im se dešava ovih jutara, iznenadilo je i tamošnje žitelje jer kad su ujutru provirili kroz prozor, imali su šta i da vide - mraz usred leta?! Reč je o pešterskom selu Karajukića Bunari u kojem je u sredu ujutru izmerena nula, a neki tvrde čak i minus dva stepena.

Inače, Peštersku visorovan već odavno nazivaju srpskim Sibirom i to sa razlogom, jer je 2006. godine upravo na tom području u selu Karajukića Bunari izmereno rekordnih -39,5, objavila je svojevremeno RINA.

Da bi prešli samo nekoliko metara do štale, oni zimi oblače debele jakne i navlače šal na usta jer se “ledi i krv u žilama”. Ledenice koje vise zimi s krova budu skoro i do metar. Ali, sve je to normalna pojava jer su zime u Karajukića Bunarima i okolnim selima nekada bile još oštrije. Meštani se greju na drva, vatra se loži tokom čitavog dana i iz kuće se izlazi samo kad se mora. Tokom zime tu se potroši i preko 20 metara drva.

