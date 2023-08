ZAVRŠEN EKOLOŠKI KAMP "EKOLO FEST 2023" U TRŠIĆU: Obeleženo dvadesetak kilometara šumskih staza

U rodnom selu Vuka Karadžića završen je sedmi ekološki kamp "EkoLo FEST 2023" koji je trajao od 8. do 12. avgusta, a organizovala ga je loznička Kancelarija za mlade u partnerstvu sa udruženjem ‘‘Čuvarkuća’‘ iz Tršića.

Prema rečima Bojana Lučića, koordinator Omladinskog centra Loznica, ove godine učestvovalo je deset volontera, došli su iz više mesta Srbije kao i jedan iz Alžira.

foto: Kancelarija za mlade

- Ovo je jedan od najboljih kampova koje smo sproveli. U odnosu na prethodne godine i ove smo promenili koncept, bavili smo se uglavnom obeležavanjem pešačkih i staza za planinski bicklizam jer smo primetili da su poslednje dve godine Tršić i Tronoša postale prave oaze za ljubitelje planinskog biciklizma, sve više ljudi iz drugih gradova interesuju se za takve staze na našem području. Takođe veliki broj turista koji poseti Tršić želi da prošeta do obližnjeg Manastira Tronoša u kome je Vuk počeo obrazovanje. Do sada smo markirali 21 kilometar staza i uspeli da obeležimo kritične tačke tako da turisti i biciklisti ne mogu da skrenu sa pravog puta, a u drugoj polovini septembra planirano je da obuhvatimo još 15 kilometara staza. Obeležili smo i još jednu stazu prema planinskom konaku ‘‘Milica’‘ iz pravca Tršića, koja je ujedno i jedna od najposećnijih u letnjem periodu. Kamp je organizovan sa ciljem da što bolje mapiramo te staze i izradimo jednu vrstu e-mape pa će turisti i biciklisti skeniranjem QR koda moći da je preuzmu na mobilni telefon i prate je iako nema negde dobrog signala mobilne mreže. Sve to radimo kako bismo omogućili što bezbednije kretanje po šumskim stazama – kaže Lučić.

foto: Kancelarija za mlade

On je rekao da je ekološki kamp u Tršiću jedan od najboljih o čemu govori podatak da je od prošle godine uvršten na listu evropskih volonterskih kampova, kao i da imaju veliku podršku Grada Loznice, MZ Tršić, ali i Mladih istraživača Srbije, Ekološkog udruženja ‘’Vilin konjić’’ i konaka ‘’Čuvarkuća’’. Meštani su, kaže Lučić, dobro prihvatii volontere koje raduje što na mestima ranije uklonjenih divljih deponija u šumi nisu ‘’nikle’’ nove tako da se trud učesnika prethodnih kampova isplatio.

Zahvaljujući "EkoLO FEST 2023" ljubitelji prirode, turisti i biciklisti lakše će se snaći u šumama oko Tršića i Tronoše, kraju koji je od pre neku godine zaštićeno područje Kulturnog predela ‘‘Tršić-Tronoša’‘.

Volonteri su uradili svoj deo posla, a sada je na onima koji budu koristili obeležene staze da sačuvaju netaknutu prirodu.

Kurir.rs/T.Ilić