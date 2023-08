POŽAR NA GUČEVU, VIKENDICA DO TEMELJA IZGORELA: Vatrogasci brzo reagovali, ali načinjena je velika šteta (FOTO)

U požaru koji je u nedelju uveče izbio u vikendici na planini Gučevo nije bilo povređenih, ali je pričinjena velika materijalna šteta.

Požar je, prema nezvaničnim informacijama, izbio oko pola deset uveče na krovnoj konstrukciji, a pripadnici lozničke vatrogasno-spasilačke jedinice brzom intervencijom uspeli su da ga lokalizuju oko 22 sata, čime je sprečeno njegovo širenje na okruženje, ali je potpuno gašenje potrajalo.

U intervenciji je učestvovalo pet vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila koji su najbrže što mogu stigli na lice mesta.

Od Loznice do vrha Gučeva ima nekih petnaestak kilometara i u momentu kada su stigli do objekta on je već bio u plamenu i urušen.

Zvaničnih informacija o uzroku požara za sada nema.

