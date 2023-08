SA OVOG VIDIKOVCA PUCA VELIČANSTVEN POGLED Idealno mesto u Srbiji za planinare početnike, na liticama se gnezde SURI ORLOVI (FOTO)

Bajina Bašta - Legenda kaže da je srpsku planinu zbog nestvarne lepote za svoj dom birao čak i bog Tar, po kome je ona i dobila ime. Gde god zakoračite dočekaće vas spektakularni predeli, ali i putevi koji vode do velikog broja uređenih vidikavaca. Najpoznatiji kako u Srbiji, tako i u svetu svakako je Banjska stena ali po svojoj lepoti rame uz rame sa njom stoji i vidikovac Sokolarica. Smešten je na oko 1500 metara udaljenosti od centra Sokoline, a sa njega se pruža veličanstven pogled.

foto: RINA

- Sokolarica je možda i najlpeši vidiokvac u Nacionalnom parku Tara iako možda nije poznat kao ostali. Fascinantan pogled sa njega pruža se na kanjon reke Rače, oštre okolne stene, Crnjeskovo, Kaluđerske bare i krstastu stenu. Nalazi se na 993 metara nadmorske visine i u zavisnosti od stepena oblačnosti, ovde ćete moći da uživate zaista u neverovatnim prizorima - rekao je Miloš Lazić iz Bajine Bašte.

Do vidikovca Sokolarica možete stići pešice, ali ukoliko niste ljubitelj šetnje onda čak i automobilom možete doći sve do vrha. Zbog povoljnig terena i svojih karakteristika idealan je za palninare početnike. Put do Sokolarice obeležen je informativnim tablama, a kad stignete na odrdeište čekaju vas klupica i zaštitna ograda, pa na miru možete da uživate u lepotama Nacionalnog parka Tara.

foto: RINA

- Vidikovac Sokolarica smešten je na obodu naselja Sokolina, a reč je o lokalitetu sačinjenom od nekoliko manjih, povezanih, vidikovaca koji se nalaze naspram Crnjeskova i Račanske šljivovice, a iznad Klisure Rače. Iako ime vidikovca to ne govori na ovim liticama se gnezde suri orlovi - rekao je Ranko Milanović iz NP Tara.

Ukoliko se odlučite na šetnju ovim krajem neretko možete sresti i šumsku divljač, što će upotpuniti vaše uživanje u netaknutoj prirodi planine Tare. Ova turistilka destinacija preko leta puna je posetilaca iz Srbije i regiona, a nakon nekoliko godina pauze usled pandemije korona virusa sada se beleži i porast stranih gostiju.

Kurir.rs/RINA