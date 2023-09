KRVAVI OBRAČUN ROĐAKA: Sevali noževi i vile zbog svađe oko međe

U pribojskom selu Goleši svađa trojice rođaka završila se krvavim obračunom. U sukobu, kom je prethodila svađa, korišćeno je i hladno oružje, a dve osobe su povređene.

- Sve nas je šokirala ta vest, jer akteri tuče važe za jednu od uglednijih porodica u našem mestu. Do sukoba je došlo između oca i sina sa jedne i njihovog rođaka sa druge strane i to zbog nerešenih imovinskih odnosa, tačnije zbog međe. Došlo je do krvavog obračuna u kom se se potezali noževi i vile - kažu meštani Goleši.

U ovom incidentu povređeni su otac i sin, jedan je hospitalizovan u pribojskoj a drugi u užičkoj bolnici.

O celom slučaju obaveštena je i policija.

- Protiv jedne osobe zbog nanošenja teških povreda dvojici muškaraca podneta je krivična prijava - potrvrđeno je za RINU.

