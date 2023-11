RUSIJU ZAMENIO SRBIJOM: Valentin otkrio DVE KLJUČNE RAZLIKE između nas i Rusa - nismo uopšte slični

Porodica iz Rusije koja se doselila u Srbiju nakon što je počeo rat u Ukrajini, pokušala je da nađe dom u Beogradu ili Novom Sadu, ali su na kraju odlučili da žive u Sremskoj Mitrovici. Valentin Tutjerev (24), Rus koji se u Sremsku Mitrovicu doselio ove godine, za Ozon je pričao o razlozima dolaska u Srbiju, o učenju srpskog jezika, planovima za budućnost.

Kako je rekao, u Srbiju je došao u oktobru prethodne godine i neko vreme živeo u Beogradu i Novom Sadu. U Sremsku Mitrovicu se preselio u novembru.

– Došli smo iz Rusije prošle godine, ovde je dosta toplije za razliku od Rusije, ovde je bilo lepo vreme, lepše se živi, ima više sunca, ljudi su dobri. Oko odluke za dolazak u Srbiju, pomogla je Margarita, profesor, njoj se svi obraćaju, jer je jedini ovlašćeni prevodilac.

foto: Kurir/D.Š.

Odlučili smo da se ovde „skućimo“

– Stan u Orlovom naselju smo kupili od porodičnih resursa, nije bilo toliko teško ali je bilo potrebno vreme naći odgovarajući. Kupili smo prazan stan i u procesu smo kupovine nameštaja. Sve ide kako treba, polako kupujemo nameštaj, dosta je jeftinije nego u Rusiji, naručili smo i da nam se napravi kuhinja, jedino je nekada potrebno baš dugo vremena da se nešto odradi, za neke stvari sam čekao dvadeset dana.

Odlazak iz Rusije ne smatram pravim odlaskom, ne smatram ga odlaskom bez povratka

– Ovde se družim, ali uvek tražim i svoje. Kada ste u drugoj zemlji, tražite nekog iz vaše zemlje, ako sa tim nekim niste dobri u svojoj zemlji, i ukoliko ne bi pričali sa njim u svojoj zemlji, u drugoj zemlji postajete prijatelji, nekako imamo više „povezanosti“. Voleo bih da bude kao nekada, priča ovaj mladi Rus. Sa Ruskim pasošem, pre pet godina mogli ste da odete gde ste želeli, nije postojao problem, sada je sve ograničeno, skoro da nigde ne možemo, nadam se da ćemo se vratiti tome da putovanje nije problem, objašnjava Valentin. Ne želim da govorim o trenutnoj ratnoj situaciji, dovoljno je da smo ovde, mogu samo da kažem da u Rusiji mladi ljudi ne koriste reč „rat“, zabranjeno je, mi kažemo „pre 24“, što bi značilo vreme pre početka ratnih zbivanja.

Dosta se razlikujemo

Kaže da je Sremskom Mitrovicom oduševljen, iako je jezik sličan, ova dva naroda razlikuje mnogo toga, a pre svega toplina ljudi koja ih je dočekala, ali i mnogo pogodniji uslovi za život u manjim sredinama.

- Sve je blizu, na deset – dvadeset minuta dok je u Moskvi potrebno po dva sata do dođete u centar, morate na metro, ima puno ljudi. Malo mi nedostaje Moskovski metro ali zanimljivo je iskustvo u malom gradu, ima nešto što veliki gradovi nemaju. Nekada se odvezem sa mojim prijateljima odavde do Novog Sada ili Beograda, u Moskvi putujete dva sata samo do drugog kraja Moskve, ovde završite u drugom gradu.

foto: Kurir/D.Š.

Iznenađen sam da u malom gradu postoji sve. U Rusiji to nije tako

- U Rusiji ima dosta različitih lanaca hrane ali samo u velikim gradovima, Moskvi i Sankt Petersburgu, ali ako putujete u manji grad, nemate ništa, imate jednu ulicu sa zgradama, jednu crkvu, nema dobrih kafića, restorana i velikih radnji, Mitrovica je drugačija, bolja je po infrastrukturi. A i ljudi su prijatni i otvoreni. Razgovaram sa dosta ljudi, sa ljudima u banci, ljudima koji se bave nekretninama, prodajom nameštaja, počeo sa i da se družim sa Mitrovčanima, svi stvarno žele da mi pomognu iako sam ja niko za njih.

Rusi žive teže, ceo svet živi teže zbog ove situacije, nadam se da će ovome ubrzo doći kraj. Informacije u Rusiji postoje ali neki ljudi ne žele da ih nađu, svi imamo internet, svi uglovi mogu da se videti, neki ljudi jednostavno prihvate, fejsbuk nam je zatvoren ali koristimo VPN. Kada ljudima kažem da sam Rus, ljudi stvore sliku zbog zemlje, ti si čovek, zemlja je zemlja, nismo svi isti.

Zaposlen sam i nadam se da ću moći da stvaram i živim od svog posla u Srbiji

Radim od kuće za ruski umetnički studio, radim na svom pilot filmu, teško mi je jer u isto vreme opremam i spremam stan, nemam baš puno vremena, ovo je moj prvi film nakon završetka fakulteta. Novac koji zaradim je dobar ali trenutno ne mogu da kažem da li mi je dovoljan za život ovde jer dosta novca trošim na opremanje ali verujem da će biti sve kako treba, ovde je jeftinije nego u Beogradu, Moskvi i tako dalje, na primer hrana je tamo mnogo skuplja.

Valentin Tutjerev je umetnik, njegov kratkometražni film prikazan je tokom manifestacije „Dani ruske kulture“ u Sremskoj Mitrovici. Želja mu je da otvori svoju galeriju u Srbiji. „Kada smo prolazili kroz Novi Sad i Beograd videli smo dosta galerija, dobili smo želju da otvorimo svoju.“

Kurir.rs/Dijana Šćekić