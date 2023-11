U Subotici dodeljene diplome strukovnog inženjera studentima Visoke tehničke škole strukovnih studija

U Velikoj većnici subotičke Gradske kuće danas su uručene diplome studentima koji su uspešno završili studije na jednom od studijskih programa Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici i time stekli titulu strukovnog inženjera. Svečanosti u okviru koje je diplome dobilo više od 120 inženjera različitih profila, a nešto manje od deset studenata diplome master strukovnih studija, prisustvovali su i pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, prof. dr Zoran Milošević, i gradonačelnik Subotice Stevan Bakić koji je, tom prilikom, istakao kako je Grad Subotica posvećen strpljivom i dugoročnom investiranju u mlade i njihovo znanje.

„Naša ogromna želja je da imamo stručnjake koji će znati da odgovore izazovima i zahtevima složenih uslova poslovanja u gotovo svim oblastima. Upravo zbog toga, jedan od prioriteta subotičke lokalne samouprave je podrška obrazovanju i stvaranje uslova da mladi, obrazovani ljudi nakon završetka svog školovanja nađu zaposlenje u Subotici, ostanu u njoj i daju doprinos razvoju i našeg grada, i naše države Srbije”, rekao je Bakić.

foto: Grad Subotica

On je čestitao svim studentima koji danas dobijaju diplome inženjera Visoke tehničke škole strukovnih studija, kao i diplome master strukovnih studija, i izrazio uverenje da će se oni sa velikim zadovoljstvom baviti profesijom za koju ste se opredelili i za koju posedujete potrebna znanja i veštine.

„Od srca vam želim puno sreće i uspeha i na poslovnom, i na privatnom planu. Ono što vam – i iz ličnog iskustva – savetujem jeste da, bez obzira što ste stekli akademsko obrazovanje, ne prestajete da strpljivo i uporno unapređujete svoja znanja. I da uvek imate na umu neophodnost stalnog usavršavanja, kao i činjenicu da je ’znanje blago koje svog vlasnika svuda prati’, da je znanje zauvek vaše i da vam ga niko ne može nikada oduzeti”, naglasio je gradonačelnik Bakić

foto: Grad Subotica

Dodao je da je danas veliki praznik i za Visoku tehničku školu strukovnih studija u Subotici i da njenom rukovodstvu, profesorima, saradnicima i asistentima želi da i ubuduće budu garant da će svi studenti koji završe ovu školu steći kvalitetno znanje i veštine koje će im omogućiti da nakon diplomiranja započnu uspešnu stručnu karijeru.

„Nadam se da će ova uzorna visokoobrazovna ustanova i dalje pratiti trendove u inženjerskim strukama, zahteve tržišta vezane za visoko obrazovanje i potrebe privrede, kao i razvojne planove i našeg grada, i ove regije. I da će, kao što je to činila i tokom proteklih nešto više od 60 godina, iznedriti još mnogo inženjera različitih profila koji će predstavljati veliki resurs znanja i koji će doprineti ekonomskom i društvenom napretku zajednice u kojoj žive i rade”, zaključio je gradonačelnik Stevan Bakić.

Pokrajinski sekretar Zoran Milošević je, tim povodom, izjavio da današnje uručenje diploma inženjera studentima Visoke tehničke škole strukovnih studija pokazuje koji je to glavni put u našem razvoju, pre svega put razvoja ljudskih resursa, i da je sve ono što danas stvaramo u materijalnom smislu mnogo manje od onoga što već danas i sutra imamo u podršci inženjera i onih koji će stvarati novu vrednost.

1 / 14 Foto: Grad Subotica

„Ostaje da napravimo jednu novu kopču, a to je da sa socijalne pređemo na razvojnu inovativnu ekonomiju. To ćemo uraditi upravo sa onim ljudima koji razumeju značaj inovatorstva, pronalazaštva. I, naravno, značaj intelektualnog kapitala. Mislim da smo sa Visokom tehničkom školom strukovnih studija dobili moćan resurs upravljanja takvim procesima. Mi u Pokrajinskoj vladi dajemo punu podršku radu svih devet visokih škola, ali posebno onih koji upravo ovakvim kadrovima, inženjerima u oblastima Mehatronike, Informacionih tehnologija, daju snažnu podršku razvoju privrede. Zahvaljujući tome, mi stvaramo preduslove moćnog zdravstva, infrastrukture i drugih podsistema našeg društva. Danas smo posebno srećni, jer je Subotica dobila one koji su narednih godina snažan agregat razvoja Subotice, Pokrajine i Srbije”, istakao je Zoran Milošević.

Prisutnima na svečanosti obratili su se i dobitnicima diploma inženjera različitih profila (Informatika, Mehatronika, Elektrotehnika, Mašinstvo i Inženjerski menadžment), kao i diplome master strukovnih studija (oblast Informacione tehnologije), poželeli puno uspeha u budućem radu i direktor Visoke tehničke škole strukovnih studija prof. dr Igor Firstner, pomoćnik direktora za odnose sa javnošću i studentima prof. dr Zlatko Čović, koordinator za međunarodnu saradnju prof. dr Livia Sedmina i pomoćnik direktora za nastavu dr Sanja Maravić Čisar.

Svečanost je počela himnom Republike Srbije „Bože pravde“ i studentskom himnom „Gaudemus igitur“ koje je izveo subotički Ženski kamerni hor „Pro musica“.

Grad Subotica