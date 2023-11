ČAČAK DOBIO JOŠ JEDNU MODERNU SAOBRAĆAJNICU! Bulevar planiran pre 44 godine, ali tek gradonačelnik Todorović sproveo ideju u delo

Čačak je dobio još jednu modernu saobraćajnicu otvaranjem deonice Bulevara vojvode Putnika "stare mlekare" do Birčaninove ulice.

Uz gradonačelnika Miluna Todorovića, koji je u dva mandata sa ljudima iz svog tima učinio mnogo da Čačak postane jedan od najmodernijih gradova u Srbiji, svačanosti je prisustvovao i direktor "Puteva Srbije" Zoran Drobnjak, inače rođeni Čačani.

Vlasnicima devet objekata i 15 garaža na toj trasi gradska vlast je isplatila svaki kvadratni metar, "Železnice Srbije" su besplatno ustupile 4.117 kvm, a "Putevi Srbije" su investirali 144 miliona dinara u drugu fazu izgradnje - 470 metara samog bulevara sa četiri kolovozne trake, trotoare, pristupne saobraćajnice i ulive u Ulicu Strahinjića bana i Kolubarsku, kao i izgradnju Birčaninove ulice do spoja sa Ulicom dr Dragiše Mišovića.

- Završena je i rekonstrukcija semafora na ulazu u Birčaninovu iz Ulice dr Dragiše Mišovića. Grad Čačak je investirao 62 miliona dinara i to 10 miliona u javnu rasvetu, oko 15 miliona u vodovod, kanalizaciju i sve podzemne instalacije, 12 miliona JKP "Čačak" za toplovod i 25 miliona preko Javnog pravobranilaštva za isplatu zemljišta i objekata koji su bili na trasi druge faze Bulevara vojvode Putnika - naveo je gradonačelnik Todorović.

On je podsetio da je deonica od Ulice 1. oktobra do "stare mlekare" završena 2019, a da je preostalo da se uradi i treća faza od Lozničke reke do "Lukoil" pumpe. Kružni tok će da projektuju "Putevi Srbije", u poslednjoj fazi će biti izvršena ekproprijacija četiri objekta među kojima je i "Proleter", a za narednu godinu je planirana izgradnja javne garaže kod taksi stanice kako bi se smanjile gužve i nadoknadio trenutni manjak parking mesta.

Inače, izgradnja bulevara je bila predviđena još pre 44 godine, tačnije 1979. i do dolaska Miluna Todorovića na mesto gradonačelnika ta ideja nije realizovana. Već sada Čačani osećaju brojne benifite otvaranjem dela Bulevara vojvode Putnika i on je već postao saobraćajna žila kucavica grada, a kada bude završen u punom profilu biće od izuzetnog značaja za olakšanje svakodnevnog života.

Kurir.rs