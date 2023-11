STIGAO SPAS ZA MEŠTANE SELA LISICE 60 domaćinstva priključeno na sistem vodosnabdevanja Rzav (FOTO)

Ovaj dan će za meštane dragačevskog sela Lisice ostati upisan crvenim slovima, jer su nakon decenija čekanja konačno priključeni na rzavski sistem vodosnabdevanja. To će im i te kako olakšati svakodnevni život, jer su se do sada za čistu pijaću vodu snalazili na razne načine i sa alternativnih izvorišta.

- Do sada smo imali izvorske vode, ali kada su veće padavine često je dolazilo do zamućenja, zbog čega nije bila za piće, već samo kao tehnička i to nam je pravilo velike probleme, ne samo starijim meštanima već i omladini koja živi u ovom mestu, a ima ih dosta. Danas je puštena voda za 60 domaćinstava koji do sada nisu bili priključeni na sistem vodosnabdevanja Rzav. Mi smo još 2006. godine kao meštani uplatili novac kao samodoprinos za rzavsku vodu, ali eto posle 18 godina konačno je potekla na našim česmama - kazao je za RINU Rendulić Slobodan predsednik Mesne zajednice Lisice.

foto: RINA

Najveći problem bivao bi tokom letnjih meseci kada bi njihova indvidualna izvorišta presušila. Jedini spas bila im je cisterna za vodosnabdevanje koja je konstatno kružila kroz sela.

- Ljudi su ovu vodu praktično godinama čekali, jer su se u prethodnom periodu snalazili svako na svoj način što sa izvora, što moravskom vodom, jer su tokom leta imali velike probleme sa nestašicom. Ovom investicijom im obezbedjujemo stabilno vodosnabdevanje i nadamo se da će to funkcionisati bez problema. U narednim mesecima plan nam je da na ovaj sistem priključimo još četrdeset domaćinstava, čime bismo kroz ovu investiciju vrednu oko 11 miliona dinara koja je u potpunosti finansirana iz budžeta opštine, priključili 100 novih korisinika na sistem vodosnabdevanja "Rzav", istakao je Milivoje Dolović predsednik opštine Lučani.

Selo Lisice jedno je od onih lepih primera u kom su mladi odlučili da ostanu na svom ognjištu. Stoga, lokalna samouprava čini sve da im obezbedi adekvatne uslove za život.

- Konačno je voda stigla kod nas, ali nije to najvažnije, već to što mala deca mogu da se umiju i okupaju onda kada im to treba. Hvala Bogu, u našoj mesnoj zajednici sve je više ljudi u svakom zaseoku i svi do jednog rešili su da ostanu zahvaljujući uslovima koje mi ovde imamo, svi koji su rade u vojnoj fabrici Milan Blagojević, ostali su ovde da zasnivaju porodice, priča Domanović Negoslav, meštanin sela Lisice.

Kurir.rs/RINA