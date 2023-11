LOZNICA ULAŽE U NAJMLAĐE: Roditelji za boravak dece u PU ‘’Bambi’’ plaćaju 20 odsto od ukupne cene, ali biće potrebno još mesta

LOZNICA - Loznica godišnje izdvaja iz lokalnog budžeta 300 miliona dinara za rad Predškolske ustanove ‘’Bambi“, kazao je predsednik Privremenog organa grada Vidoje Petrović tokom posete vrtiću ‘’Zvončić“ u Lešnici.

On je povodom Svetskog dana deteta posetio mališane kojima je doneo prigodne poklone i najavio da će grad nastaviti sa ulaganjima koja će omogućiti deci što bolje uslove u lozničkim obdaništima. Prema njegovim rečima roditelji za boravak dece u PU ‘’Bambi’’ plaćaju 20 odsto od ukupne cene dok ostalo subvencioniše lokalna samouprava.

- Pokušaćemo narednih godina da smanjimo ili čak, ukinemo njihovo učešće, sada imamo pojedine kateogrije dece čiji roditelji ne plaćaju, to je u slučaju kada je u pitanju treće dete, ili ako su iz porodica slabijeg materijalnog stanja.

foto: T.Ilić

Nastojimo da ulažemo u izgradnju novih i obnovu ili proširenje postojećih objekata PU ‘’Bambi’’. Imali smo u poslednje tri, četiri godine proširenje jednog objekta u gradu u koji je uloženo 62 miliona dinara, a nedavno smo otvorili novi, moderan objekat u Lozničkom Polju koji je koštao 172,5 miliona dinara.

Mada imamo 38 objekata u kojima borave deca u narednom periodu ćemo, gde god imamo objekte, ili u okviru škola, stvarati uslove da svako selo ima prostorije za boravak dece. Time želimo da ostvariti primarni cilj, široku podršku roditeljstvu – rekao je Petrović. Istakao je da je pre početka gradnje obdaništa u Lozničkom Polju, 236 dece bilo na listi čekanja, tamo ih je primljeno 270, ali je trenutno na listi čekanja još 280 dece.

Kao razloge za listu čekanja naveo je mnogo veći broj zaposlenih roditelja kojima nema ko da čuva decu, to što su ne samo skupi privatni vrtići, već u njima, ne rade ljudi koji su se za to školovali, kao i to što mladi roditelji shvataju važnost procesa socijalizacije dece u obdaništima pa ih upisuju i kada kod kuće ima ko da ih čuva. U PU “Bambi“ ukupno je upisano 1.890 mališana, a od toga 1.302 u celodnevnom boravku, kaže Ivana Savić, direktorka ustanove.

foto: T.Ilić

Lešnički ‘’Zvončić’’ ima dve grupe celodnevnog boravka sa četrdesetoro dece, mešovite grupe od tri do sedam godina, i dve grupe poludnevnog boravka za decu od tri do šest godina gde ih je 30. Programi su svakodnevni, besplatni i traju četiri sata.

PU ‘‘Bambi’‘raspolaže sa pet vrtića na gradskom području, po jedan u Lešnici i Banji Koviljači, a na seoskom ima više od 30 prostora za boravak mališana. Pre otvaranja objekta u Lozničkom Polju poslednje izgrađeno obdanište u Loznici bilo je “Čarolija” na Lagatoru, sa skoro 300 mesta, otvoreno 2012. i samo te godine nije bilo liste čekanja dok je narednih to redovna pojava. Pre četiri godine je nadograđen objekat ”Bambi’‘ i dobijeno još 130 mesta, ali ni to nije ukinulo liste čekanja pa na sreću Lozničana i, pored proširenja kapaciteta, dece je sve više i za ovdašnje mališane treba još mesta.

Kurir.rs/T.Ilić