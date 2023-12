DRAGICA ŽIVI BEZ DRŽAVLJANSTVA, KNJIŽICE I LIČNE KARTE: Teška sudbina žene iz okoline Trgovišta, potrebna joj je naša pomoć

Preko 40 godina Dragica Tasić, napaćena žena koja je rodom iz Severne Makedonije, živi bez državljanstva, zdravstvene knjižice i lične karte. Sedandesettrogodišnja žena se jedva kreće ima i dijabetes, živi u teškim, jako lošim materijalnim uslovima, živi u siromaštvu.

Dragica je izrodila šestoro dece. Preminuo joj je suprug, a pre toga izgubila je sina. Dragičinu tešku sudbinu otežava i njeno loše zdravstveno stanje. Sad i penziju ne može da nasledi od muža.

- Kad je vidim ona uvek plače i spominje dokumenta, sve joj je neophodno, nema ništa, ostala je bez penzije i bez ičega. Njoj je dragoceno sve ali kad bi dobila ta dokumenta da ima bar penziju neku sigurnost da se leči da ima pare da se prehrani i ona i ovo dvoje pored nje što su gore - započinju priču komšije Dragice iz planinskog sela Kozji Dol kod Trgovišta.

- Živi sa dvojicom sinova u trošnoj kući. Sinovi su bez posla, jedan je dosta bolestan, drugi čuva stoku, krave čuva i od toga ako nešto uzmu i to je to.... A treći sin on je u rudniku u Krivoj Feji, radi, ali takoreći ne dolazi. Dve ćerke ima u Makedoniji udate. Postojala je opasnost da bude proterana iz Srbije kao strani državljanin, nema državljanstvo, nema je na biračkom spisku, nema ličnu kartu, nema ništa. Sad i penziju ne može da nasledi od muža, puka sirotinja - priča komšija M. P.

Dragica je prema njegovim rečima više puta pokušavala da dobije državljanstvo, ali bezuspešno. Komšije su htele da pomognu.

- Venčala se sa mužem u Trgovištu, bila je zajednička država, SFRJ. Ta žena je izrodila šestoro dece, još nema srpsko državljanstvo. Ona je iz Makedonije, okolina Krive Palanke jedva smo našli njen izvod iz matične knjige rođenih. Ne znam kako da joj se pomogne da dobije državljanstvo. Ima je u knjizi venčanih u Trgovištu. Kod nas u našoj opštini se venčala. Nosio sam njena dokumenta u PU Vranje. Nije do njih, oni prosleđuju Beogradu. Šalju u Beograd, a iz Beograda se ništa ne vraća nema odgovora. I evo sada ne može da nasledi penziju muža koji je nedavno preminuo. Ne može nema nikakav papir dokumentaciju. Muž je imao penziju iz Makedonije, tamo je radio u rudniku ovde je primao penziju u evrima, penziju od 200 evra. Kad je on umro to je sve stalo i nema ništa više. Imaju dve krave ali kažu da ne mogu da izdrže, nema ko da donosi seno, ona bolesna, ovaj dečko bolestan možda će i to da prodaju ne može i to da opstane - objašnjava sagovornik Kurira M.P.

- Ona je šećeraš kad ima krizu mora kod lekara. Najbitnije je da ima zdravstvenu knjižicu. Šećeraš je ne može da ide u bolnicu ne može da se leči. Ovde u Trgovištu u Domu zdravlja imaju jednu odvojenu sobu za ljude sa strane da mogu da prenoće kad se pregledaju ako ne mogu da odu kući i da prime infuziju. Skoro joj se pogoršalo zdravstveno stanje. Ona je tu bila dva tri dana. Nije imala za hleb. Nisam znao da je u bolnici rekle su mi medicinske sestre. Ja sam išao da joj kupim, nema šta da jede. Od njene kuće ima 7 kilometara do Trgovišta. Hitna pomoć je doveze iz sela kad joj je loše. Znaju celu situaciju i zato je prime i bez knjižice, poznaju je i ukazuju joj pomoć - kaže M.P.

On dodaje da Dragica sa sinovima živi bez osnovnih uslova za život u trošnoj kući.

- Kad uđeš u kuću dole su kovane daske i zemlja možeš da propadneš u podrum.Tu gde živi nema drugih domaćinstava . Selo se zove Donji Kozji Dol, mahala Selište, opština Trgovište, to je na samoj granici sa Makedonijom, u blizini nema komšija nema kuća od njihove kuće pa do prve kuće preko brda kad se spusta prema Trgovištu ima negde oko dva kilometra a do makedonske granice je na nekih 500 do 800 metara od granice. U šumi žive bukvalno, bukve i hrastovi su pored kuće na 50 metara. Vodu crevom dobijaju sa same makedonske granice i tu je bilo problematično hteli su da zaustave vodu, ali smo se izborili nekako - napominje M.P. .

Dragičin komšija M.P. moli i apeluje na nadležne da pomognu ovoj ženi koja je ostala bez penzije i bez ičega.

- Bilo šta da Dragici treba ona ne može nijedno pravo da ostvari, žena koja je ovde izrodila i školovala decu, venčana ovde, sad nema nikakva prava. Žalosna je situacija, nisu ni spremili zimnicu niti su klali svinju nemaju para, puka sirotinja - kaže komšija M.P.

