REKONSTRUISANA JEDNA OD NAJSTARIJIH NOVOSADSKIH ULICA: Evo o kojoj ulici je reč

Oštećenja na kolovozima najčešće se javljaju kao posledica velike frekventnosti puteva.

Grad Novi Sad se kontinuirano zalaže za rekunstrukciju saobraćajnica, bez obzira na njihovu gustinu saobraćaja.

Jedna od centralnih i veoma frekventnih ulica, izdvojena kao prioritet za sanaciju je Ulica Jovana Subotića. Ovo je ujedno i jedna od najstarijih ulica u Novom Sadu. Rekonstrukcija ove saobraćajnice je tekla u dve faze.

U prvoj fazi radovi su se izvoditi u delu od Kisačke ulice do Ulice vojvode Bojovića (bez raskrsnica). Završetak ovih radova bio je predviđen za 1. jul tekuće godine, međutim radovi su završeni ranije i saobraćaj je pušten već 24. juna 2023. godine.

Druga faza, odnosno preostali deo ulice, obnovljen je zajedno sa delom Šafarikove i Uspenske ulice, odnosno na deonici od Ulice vojvode Bojovića do Jevrejske ulice i to u periodu od 11. jula do 1. avgusta 2023. godine.

Kompletnom realizacijom radova u Ulici Jovana Subotića znatno su poboljšani uslovi za odvijanje saobraćaja u centralnom delu grada.

Kvalitet putne infrastrukture je preduslov za bezbednost u saobraćaju. Grad Novi Sad svake godine izdvaja značajna sredstva za rekonstrukciju oštećenih kolovoza, usled čega je odvijanje saobraćaja sigurnije, brže i udobnije.

Promo